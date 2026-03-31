Cercetătorii au descoperit un impact alarmant asupra mediului al centrelor de date de mari dimensiuni

Acestea creează „insule de căldură”, încălzind terenul din jur cu până la 16 grade Fahrenheit și făcând viața mai grea pentru peste 340 de milioane de oameni, potrivit CNN.

Există încă lacune mari în înțelegerea noastră asupra impactului centrelor de date, chiar și pe măsură ce numărul acestora crește rapid, a spus Andrea Marinoni, profesor asociat în cadrul grupului de Observare a Pământului de la Universitatea din Cambridge și autor al studiului.

Marinoni și colegii săi au decis să aprofundeze un impact insuficient cercetat: căldura pe care o eliberează prin procesele lor cu consum intens de energie, inclusiv calculul și alimentarea sistemelor de răcire.

Pentru a face acest lucru, ei au analizat datele de temperatură din ultimii 20 de ani obținute de la senzori la distanță și le-au corelat cu locațiile „hiperscalerilor” de IA — centre de date uriașe care găzduiesc mii de servere și se pot întinde pe o suprafață de peste un milion de metri pătrați, care au fost construite în mare parte în ultimul deceniu.

Ei s-au concentrat pe peste 6.000 de centre de date situate departe de zonele urbane foarte dens populate, deoarece temperaturile de suprafață din jurul acestora erau mai puțin susceptibile de a fi afectate de alți factori, cum ar fi producția industrială sau încălzirea locuințelor. Cercetătorii au eliminat, de asemenea, impactul sezonier, tendințele de încălzire globală și alte influențe.

Creșterea temperaturilor

Ei au constatat că temperaturile la suprafață au crescut cu o medie de 3,6 grade Fahrenheit după ce un centru de date a început să funcționeze. În cazuri extreme, temperaturile din apropiere cresc cu până la 16,4 grade Fahrenheit.

Cercetătorii au constatat că aceste creșteri au fost constante la nivel global.

În regiunea Bajio din Mexic, de exemplu, care a devenit un hub de centre de date, studiul a constatat creșteri inexplicabile ale temperaturii de aproximativ 3,6 grade în ultimii 20 de ani. O situație similară a fost observată în Aragon, Spania, un centru european pentru centre de date AI de hiperscală, care a înregistrat o creștere a temperaturii de 3,6 grade, care nu s-a repetat în provinciile învecinate.

În mod surprinzător, impactul nu s-a limitat la împrejurimile imediate ale unui centru de date; creșterile de temperatură au afectat zone aflate la o distanță mare, a constatat cercetarea, afectând peste 340 de milioane de oameni.

Concluzii alarmante

Constatările sunt deosebit de alarmante, spun oamenii de știință, deoarece centrele de date IA sunt pe cale să cunoască o expansiune rapidă în următorii ani, iar aceste creșteri de temperatură survin în contextul în care poluarea care încălzește planeta face deja ca valurile de căldură să fie mai extreme în întreaga lume.

Extinderea planificată a centrelor de date „ar putea avea un impact dramatic asupra societății” în ceea ce privește mediul, bunăstarea oamenilor și economia, a spus Marinoni.

Alți experți spun că sunt necesare mai multe cercetări pentru a verifica rezultatele.