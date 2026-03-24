Sorin Grindeanu salută victoria stângii în Franța și eșecul reformei judiciare din Italia: Observăm o încredere tot mai mare într-o agendă social-democrată

„Felicitări colegilor noștri din Partidul Socialist pentru victoria în alegerile locale din Franța și stângii din Italia pentru poziția fermă împotriva măsurilor populiste”, se arată în mesajul publicat marți pe X de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

În cadrul alegerilor locale din Franța, socialiștii au câștigat mai multe orașe importante precum Paris, Marsilia, Toulon și Nîmes.

În Italia, referendumul privind reforma justiției, susținută de guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni, nu a trecut, după ce 55% dintre participanți au respins propunerea. Referendumul a vizat o lege constituțională privind reorganizarea sistemului judiciar și înființarea unei Curți disciplinare. Reforma face parte dintr-un proiect mai amplu al guvernului.

Sorin Grindeanu a transmis că în Europa se conturează o tendință de susținere a unei agende social-democrate.

„Europa transmite un semnal clar: oamenii își doresc echilibru, responsabilitate și soluții reale. Pe întreg continentul, observăm o încredere tot mai mare într-o agendă social-democrată modernă și orientată spre viitor, pe măsură ce forțele de dreapta pierd teren”, se arată în mesajul publicat de liderul social-democrat.