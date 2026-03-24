Prima pagină » Știrile zilei » Sorin Grindeanu salută victoria stângii în Franța și eșecul reformei judiciare din Italia: Observăm o încredere tot mai mare într-o agendă social-democrată

Sorin Grindeanu salută victoria stângii în Franța și eșecul reformei judiciare din Italia: Observăm o încredere tot mai mare într-o agendă social-democrată

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a salutat rezultatele alegerilor locale din Franța prin care formațiunile de stânga au câștigat majoritatea orașelor mari, dar și rezultatul referendumului din Italia.
Sorin Grindeanu salută victoria stângii în Franța și eșecul reformei judiciare din Italia: Observăm o încredere tot mai mare într-o agendă social-democrată
Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 mart. 2026, 11:10, Politic

„Felicitări colegilor noștri din Partidul Socialist pentru victoria în alegerile locale din Franța și stângii din Italia pentru poziția fermă împotriva măsurilor populiste”, se arată în mesajul publicat marți pe X de președintele PSD, Sorin Grindeanu. 

În cadrul alegerilor locale din Franța, socialiștii au câștigat mai multe orașe importante precum Paris, Marsilia, Toulon și Nîmes.

În Italia, referendumul privind reforma justiției, susținută de guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni, nu a trecut, după ce 55% dintre participanți au respins propunerea. Referendumul a vizat o lege constituțională privind reorganizarea sistemului judiciar și înființarea unei Curți disciplinare. Reforma face parte dintr-un proiect mai amplu al guvernului.

Sorin Grindeanu a transmis că în Europa se conturează o tendință de susținere a unei agende social-democrate. 

„Europa transmite un semnal clar: oamenii își doresc echilibru, responsabilitate și soluții reale. Pe întreg continentul, observăm o încredere tot mai mare într-o agendă social-democrată modernă și orientată spre viitor, pe măsură ce forțele de dreapta pierd teren”, se arată în mesajul publicat de liderul social-democrat. 

Recomandarea video

ANALIZĂ Cine (mai) conduce Iranul?
G4Media
„Suntem 4 și avem și un câine” Cum a reacționat șoferul BOLT după ce a primit acest mesaj de la un client bucureștean care tocmai comandase cursa
Gandul
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
Libertatea
Ecuația borșului. Cât borș trebuie să pui în ciorbă, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor