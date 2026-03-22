Emmanuel Grégoire, noul primar al Parisului. Stânga păstrează capitala franceză cu 53% din voturi

Emmanuel Grégoire este noul primar al Parisului, după ce a învins-o categoric pe Rachida Dati în turul doi al alegerilor municipale franceze. Moștenitorul Annei Hidalgo a obținut 53% din voturi față de 38%, păstrând capitala franceză în mâinile stângii pentru al treilea mandat consecutiv. „Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale", a declarat Grégoire după victorie.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 22:50, Știri externe

Victoria nu a fost la limită. Grégoire a respins net alianța construită de Rachida Dati cu adepții lui Pierre-Yves Bournazel, care se retrăsese din cursă îndemânându-și alegătorii să voteze dreapta.

Strategia lui Grégoire a mers în direcție opusă. El a refuzat repetat ofertele de alianță din partea La France Insoumise, în ciuda riscului de a pierde voturi în fața unei drepte consolidate. Pariul s-a dovedit câștigător, potrivit Il Messaggero.

„A fost victoria unei anumite viziuni asupra Parisului – un Paris dinamic, progresist, popular, un Paris pentru toți”, a declarat noul primar. „Parisul nu este și nu va fi niciodată un oraș de extremă dreaptă”, a adăugat el.

Extrema dreaptă, oprită la Marsilia și în orașele-cheie

Marine Le Pen a celebrat duminică seară o „victorie imensă” a RN la nivel național, invocând „mii de consilieri municipali” câștigați în sute de comune. Dar partidul său a pierdut în orașele care contau cel mai mult.

La Marsilia, primarul socialist Benoît Payan – care refuzase și el alianța cu LFI – l-a învins categoric pe candidatul RN Franck Allisio. RN a pierdut și în Toulon și Nîmes, orașe din sudul Franței considerate terenuri fertile pentru extrema dreaptă.

Lecția serii: stânga câștigă fără Mélenchon

Rezultatele din această seară conturează o tendință clară înaintea prezidențialelor din 2027. Stânga socialistă care a refuzat alianța cu La France Insoumise a câștigat. Stânga care a acceptat-o a pierdut.

Exemplul cel mai dur: Clermont-Ferrand, guvernat de stânga timp de 80 de ani, a căzut în mâinile dreptei republicane după ce socialiștii s-au aliat cu LFI. Același scenariu s-a repetat la Tulle, fieful lui François Hollande.

Ce înseamnă pentru 2027

Confirmarea lui Édouard Philippe ca primar al orașului Le Havre a fost urmărită cu atenție de analiști. Fostul premier condiționase candidatura la președinție de această realegere. Sondajele îl plasează drept principalul adversar potențial al Marinei Le Pen sau al lui Jordan Bardella în cursa pentru Élysée.

