Noul primar al Parisului vrea reluarea negocierilor pentru vânzarea stadionului Parc des Princes către clubul PSG

Invitat luni la postul Franceinfo, noul edil al Parisului a declarat că intenționează să reia rapid dialogul cu oficialii PSG privind situația stadionului Parc des Princes. Totodată, urmează să prezinte subiectul în Consiliul Local al Parisului în cadrul unei ședințe programate la mijlocul lunii aprilie.

„Vrem să reluăm foarte repede discuțiile și să creăm condițiile pentru ca PSG să rămână la Paris”, a spus Grégoire, subliniind atașamentul orașului față de club.

Schimbare de poziție față de administrația anterioară

Dosarul vânzării stadionului Parc des Princes a fost blocat în timpul mandatului fostului primar Anne Hidalgo, pe fondul unor divergențe între municipalitate și conducerea clubului.

Noua administrație pare însă deschisă unei tranzacții, Grégoire declarându-se personal favorabil vânzării.

Argumente financiare și planuri pentru oraș

Primarul a invocat utilizarea eficientă a fondurilor publice, afirmând că acestea nu ar trebui direcționate către întreținerea unei arene dedicate fotbalului profesionist.

Potrivit acestuia, veniturile obținute din vânzarea stadionului ar urma să fie reinvestite în: dezvoltarea infrastructurii sportive; modernizarea bazelor existente; extinderea spațiilor verzi din capitală.

Grégoire a precizat că există deja un acord de principiu cu acționariatul PSG privind calendarul negocierilor, obiectivul fiind închiderea dosarului „cel târziu până la finalul verii”.

Relansarea discuțiilor ar putea reprezenta un moment decisiv pentru viitorul stadionului și al clubului parizian, într-un context în care PSG și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a deține propria arenă.