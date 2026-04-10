Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai înalt decât cel din București

Proiectul lui Donald Trump prevede o construcție impresionantă, înaltă de 76,2 metri, încununată de o figură înaripată care amintește de Statuia Libertății, cu torță și coroană, flancată de doi vulturi și păzită de patru lei, toate elementele urmând să fie aurite.

Pe monument ar urma să fie inscripționate, cu litere aurii, mesajele „One Nation Under God” („O singură națiune sub Dumnezeu”) și „Liberty and Justice for All ( Libertate și Justiție pentru toți)”. Potrivit documentului, arcul ar fi amplasat între Lincoln Memorial, la est, și Cimitirul Național Arlington, la vest, într-un sens giratoriu care leagă Washingtonul de nordul statului Virginia.

Ca înălțime, proiectul lui Trump ar depăși clar alte monumente similare: ar fi cu 49,2 metri mai înalt decât Arcul de Triumf din București, care are 27 de metri, și cu 26,2 metri mai înalt decât Arc de Triomphe din Paris, care are 50 de metri. De asemenea, noua structură ar fi mult mai înaltă decât Lincoln Memorial, care ajunge la 30,2 metri deasupra nivelului solului.

Trump a susținut în februarie că ideea unui astfel de monument pentru capitala americană datează de acum două secole, însă a fost abandonată din cauza Războiului Civil. El a afirmat, de asemenea, că au existat noi tentative la începutul secolului XX, fără rezultat.

Liderul de la Casa Albă a argumentat că marile orașe ale lumii au astfel de monumente, iar Washingtonul ar fi singura capitală importantă care nu dispune de unul.

Proiectul face parte dintr-o serie mai amplă de schimbări arhitecturale promovate de Trump în al doilea său mandat. Pe lângă planul pentru noul arc triumfal, administrația sa lucrează și la construirea unei săli de bal de mari dimensiuni la Casa Albă, în timp ce Biroul Oval și Grădina Rozelor au trecut deja prin modificări.