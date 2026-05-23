Moda masculină Primăvară/Vară 2027. Dior, Prada și Thom Browne pregătesc cele mai așteptate prezentări ale sezonului

Săptămâna Modei Masculine Primăvară/Vară 2027 se apropie, fiind un moment foarte entuziasmant pentru marile capitale ale modei, care se pregătesc pentru un nou sezon important al industriei.

Florența, Milano și Paris vor găzdui prezentările dedicate colecțiilor masculine care vor ajunge în magazine la începutul anului viitor.

Este o ediție a prezentărilor de modă care este influențată în mare măsură de evenimentele geopolitice în desfășurare, având în vedere că piața de lux este cea care are cel mai mult de suferit.

În același timp, multe branduri încearcă să își consolideze poziția și să își stabilizeze imaginea pe piața internațională, după schimbările majore de designeri din ultimele sezoane.

Printre cele mai urmărite momente se numără noile colecții pregătite de Jonathan Anderson pentru Dior, dar și aparițiile surpriză și revenirile unor nume importante precum Thom Browne, Ralph Lauren și Paul Smith.

Pitti Uomo deschide sezonul la Florența

Ca în fiecare an, startul Lunii Modei Masculine va fi dat de celebrul târg Pitti Uomo, organizat la Florența, în Italia, în spațiile istorice Fortezza da Basso și în mai multe locații din oraș, între 16-19 iunie 2026.

Invitata specială a acestei ediții este creatoarea irlandeză Simone Rocha, care va prezenta pentru prima dată un show dedicat exclusiv modei masculine. Până acum, piesele pentru bărbați apăreau în cadrul colecțiilor sale feminine.

„Aș dori să mulțumesc Pitti Uomo pentru invitația generoasă de a prezenta prima mea prezentare independentă de modă masculină din calendarul dedicată”, a declarat designerul.

Simone Rocha a mai spus că își dorește să folosească acest moment pentru a arăta „amploarea propunerii sale de modă masculină… [și] un nou capitol în munca și lumea mea”.

La Florența vor mai fi prezente branduri și designeri importanți precum DSM Kei Ninomiya, Sunflower, Herno, Caruso, Guess și Brunello Cucinelli.

Un lucru important de menționat este că Brunello Cucinelli va organiza și tradiționala cină de deschidere, programată la mănăstirea bisericii Santa Maria Novella, inclusă în patrimoniul UNESCO.

Milano Fashion Week aduce reveniri importante

Programul din Săptămâna Modei de la Milano este mai restrâns în acest sezon, mai ales după ce unele case de modă au ales să combine prezentările masculine și feminine sau să organizeze evenimente în alte țări.

Totuși, orașul italian cunoscut drept una dintre capitalele modei, va găzdui câteva dintre cele mai importante show-uri ale sezonului între 19-23 iunie 2026.

Prada rămâne unul dintre cele mai așteptate nume, mai ales că Miuccia Prada și Raf Simons sunt considerați designerii care reușesc de fiecare dată să definească direcțiile unui întreg sezon de modă masculină.

Din aceeași listă mult așteptată fac parte și Dolce & Gabbana, Paul Smith și Ralph Lauren, acesta din urmă revenind la Săptămâna Modei de la Milano după participarea de la începutul anului.

Un moment special va fi apariția lui Thom Browne, care se mută temporar din calendarul parizian și va organiza o prezentare specială în după-amiaza zilei de 22 iunie. Designerul american este cunoscut pentru show-urile spectaculoase pe care le pune de fiecare dată în scenă, dar și pentru invitații celebri care devin embleme ale fiecărui moment artistic.

În aceeași zi va defila și Giorgio Armani, care va încheia oficial săptămâna modei de la Milano cu prezentarea programată seara.

Zegna pleacă la Los Angeles

Casa italiană de modă Zegna nu va mai prezenta în Săptămâna Modei de la Milano în acest sezon, pentru că a ales să organizeze show-ul la Los Angeles, după prezentarea de anul trecut din Dubai.

Mutarea este văzută ca parte a strategiei de extindere internațională a brandului. Grupul Zegna a raportat în 2025 o creștere a profitului net de 20%, având în vedere că aceea era o perioadă în care multe companii din zona de lux s-au confruntat cu dificultăți.

Parisul pregătește cele mai mari prezentări

Ultima oprire a Lunii Modei Masculine va fi Parisul, unde sunt așteptate cele mai importante show-uri ale sezonului de către toții iubitorii de artă și creație.

Printre cele mai urmărite prezentări din acea săptămână, 23-28 iunie 2026, se numără noua colecție Louis Vuitton semnată de Pharrell Williams, programată chiar în seara de deschidere.

De asemenea, Jonathan Anderson va prezenta a treia colecție masculină semnată de el pentru Dior, după debutul foarte aplaudat și discutat la nivel internațional, din sezonul Cruise desfășurat recent la Los Angeles.

Casa Hermès, totodată, traversează și ea o perioadă de schimbare, după plecarea lui Véronique Nichanian. Brandul pregătește acum trecerea către noul director creativ pentru moda masculină, Grace Wales Bonner.

În calendar mai apar și nume consacrate precum Rick Owens, Lemaire și Dries Van Noten.

Parisul va găzdui și prezentările tradiționale ale designerilor japonezi care aleg capitala Franței pentru fiecare sezon, inclusiv Comme des Garçons, Junya Watanabe și IM Men.