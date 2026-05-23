Un bărbat a construit un sistem de răcire în curte care înlocuiește aerul condiționat

Un creator de conținut din America de Sud a petrecut patru ani săpând șanțuri și îngropând țevi sub curtea unei case. Nu instala conducte de drenaj sau de utilități. Construia un sistem de răcire a încăperilor care funcționează fără compresor, fără gaz frigorific și fără unitate de condensare exterioară.
Alexandra-Valentina Dumitru
23 mai 2026, 04:38, Life-Inedit
Ideea se bazează pe un simplu fenomen fizic. La o adâncime suficientă, temperatura solului rămâne mult mai stabilă decât cea a aerului de la suprafață, potrivit Daily Galaxy.

Când aerul exterior este cald, solul de dedesubt este mai rece. Dacă se aspiră aerul exterior prin conducte îngropate înainte ca acesta să pătrundă în casă, pământul însuși elimină căldura.

Până în 2026, sistemul finalizat răcea anumite camere. Proiectul s-a inspirat din fântâna canadiană, numită și fântână provensală, o metodă veche de secole de utilizare a temperaturilor din subsol pentru precondiționarea aerului de ventilație.

Proiectul a atras o atenție nouă pe rețelele de socializare pentru că a demonstrat cum se poate construi, pas cu pas, un sistem de răcire cu consum redus de energie și fără compresor.

Cum schimbă o fântână canadiană căldura cu solul

Un puț canadian este o formă de control pasiv al climatului geotermal. Se bazează pe un singur principiu: solul de la câțiva metri adâncime are o temperatură care rămâne cu mult în urma fluctuațiilor vremii de la suprafață.

Vara, temperatura subterană este mai scăzută decât cea a aerului exterior. Iarna, este mai ridicată. Țevile îngropate devin un schimbător de căldură.

Aerul care circulă prin ele cedează căldură pământului înconjurător sau extrage căldură din acesta înainte de a intra în clădire.

Conform descrierilor tehnice ale puțurilor canadiene, solul la aproximativ 15 metri adâncime menține o temperatură între 10 °C și 16 °C pe tot parcursul anului.

La adâncimi mai mici, temperatura fluctuează mai mult, dar rămâne totuși cu mult sub valoarea maximă înregistrată într-o după-amiază toridă de vară

. În regiunile cu variații sezoniere puternice, diferența dintre aerul de la suprafață și cel din subsol este ceea ce face ca sistemul să funcționeze.

Instalarea în curte, care a durat patru ani

Creatorul a început lucrările în 2022. Rețeaua completă de conducte nu a fost finalizată decât în 2026, deși unele camere primeau deja aer răcit înainte de încheierea construcției.

Construcția a îngropat conducte în curte și le-a conectat la interiorul casei. Aerul intră printr-o priză de admisie, circulă prin rețeaua subterană și ajunge mai rece decât atunci când a părăsit suprafața.

În zilele foarte calde, solul rămâne cu câteva grade sub temperatura aerului exterior. Bucla îngropată exploatează această diferență.

Ceea ce diferențiază un puț canadian de un aparat de aer condiționat mecanic este tot ceea ce acesta nu include. O unitate de răcire standard funcționează pe baza unui ciclu de compresie a vaporilor.

Asta înseamnă un compresor electric, o încărcătură de agent frigorific și o serpentină de condensare pentru a evacua căldura în exterior.

Sistemul cu conducte îngropate nu are nevoie de nimic din toate acestea.

