Emmanuel Grégoire, favorit să câștige primăria Parisului, conform unui sondaj

Emmanuel Grégoire, candidatul de centru-stânga, este favorit să câștige primăria Parisului, având un avantaj în fața contracandidatei conservatoare Rachida Dati.
Nițu Maria
20 mart. 2026, 10:02, Știri externe

Emmanuel Grégoire, candidatul francez de centru-stânga, este cotat drept favorit pentru conducerea Parisului, alături de Partidul Socialist, potrivit unui sondaj obținut în exclusivitate de POLITICO.

Turul doi al alegerilor din Franța este programat duminica aceasta,

Rezultatele din Clusterul 17 arată faptul că Emmanuel Grégoire ar obține 48% din voturi, cu șapte puncte înaintea contracandidatei conservatoare Rachida Dati. Sophia Chikirou, reprezentanta partidului de extremă stângă France Unbowed, ar ocupa locul trei, cu 11%.

Acesta a terminat primul tur al scrutinului cu 12 puncte înaintea Rachidei Dati, însă ea și-a mărit șansele printr-o alianță cu candidatul de centru-dreapta Pierre-Yves Bournazel, care a ocupat locul patru.

Emmanuel Grégoire a decis să nu colaboreze cu Sophia Chikirou, având în vedere diferențele de principiu și stilul agresiv al partidului său în alegerile locale.

Liderul France Unbowed, Jean-Luc Mélenchon, a stârnit recent controverse prin răspunsul său la uciderea unui activist de extremă dreapta și prin comentarii care au fost considerate antisemite.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Vortex polar | Meteorologii Accuweather anunță ninsori viscolite în aproape toată România
Gandul
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Ingineriile financiare din spatele televiziunii care îl promovează pe Călin Georgescu. Cum a reușit Realitatea să fenteze statul vreme de 25 de ani
Libertatea
2 zodii care vor transforma în aur TOT ce vor atinge în următorii 3 ani, potrivit experților în astrologie
CSID
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Promotor