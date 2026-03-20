Emmanuel Grégoire, favorit să câștige primăria Parisului, conform unui sondaj

Emmanuel Grégoire, candidatul francez de centru-stânga, este cotat drept favorit pentru conducerea Parisului, alături de Partidul Socialist, potrivit unui sondaj obținut în exclusivitate de POLITICO.

Turul doi al alegerilor din Franța este programat duminica aceasta,

Rezultatele din Clusterul 17 arată faptul că Emmanuel Grégoire ar obține 48% din voturi, cu șapte puncte înaintea contracandidatei conservatoare Rachida Dati. Sophia Chikirou, reprezentanta partidului de extremă stângă France Unbowed, ar ocupa locul trei, cu 11%.

Acesta a terminat primul tur al scrutinului cu 12 puncte înaintea Rachidei Dati, însă ea și-a mărit șansele printr-o alianță cu candidatul de centru-dreapta Pierre-Yves Bournazel, care a ocupat locul patru.

Emmanuel Grégoire a decis să nu colaboreze cu Sophia Chikirou, având în vedere diferențele de principiu și stilul agresiv al partidului său în alegerile locale.

Liderul France Unbowed, Jean-Luc Mélenchon, a stârnit recent controverse prin răspunsul său la uciderea unui activist de extremă dreapta și prin comentarii care au fost considerate antisemite.