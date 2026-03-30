Sorin Grindeanu salută continuarea plafonării adaosului comercial la alimente: Rațiunea a învins!

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a salutat luni decizia Guvernului de a prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, făcând apel și pentru reducerea accizei la carburanți.
Sorin Grindeanu salută continuarea plafonării adaosului comercial la alimente: Rațiunea a învins!
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
30 mart. 2026, 20:53, Politic

„Mă bucur că rațiunea a învins! Iar argumentele miniștrilor PSD pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor au fost astăzi ascultate în Coaliție. Astfel, românii vor beneficia în continuare de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie! Guvernul va aproba o ordonanță de urgență de prelungire a măsurii, care este cu atât mai necesară înainte de sărbătorile pascale”, se arată în mesajul publicat luni, de Sorin Grindeanu pe Facebook. 

Grindeanu a anunțat că PSD își menține poziția privind reducerea accizei la carburanți. Liderul partidului a precizat că social-democrații au propus un mecanism flexibil, care să țină cont de evoluția prețurilor de referință, cu scopul de a genera o scădere clară a costurilor pentru consumatori.

Liderul social-democrat a spus că va monitoriza îndeaproape efectele politicilor implementate, subliniind că atât contextul internațional, cât și cel economic ar putea genera nevoia unor noi politici. 

„În funcție de cum evoluează contextul internațional, nivelul inflației și economia, cu siguranță, vor fi necesare și noi decizii. De aceea, voi monitoriza îndeaproape aceste măsuri și efectele lor, iar miniștrii social-democrați și specialiștii PSD vor veni cu noi politici publice”, spune Grindeanu. 

Coaliția a decis prelungirea cu încă trei luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2026.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
O treime dintre elevii români au picat simularea Evaluării Naționale 2026. Ce probă le-a dat cele mai mari bătăi de cap
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Ilie Bolojan taie accizele: „Motorina reprezintă peste 70% din consum, începem cu ea!”
Libertatea
Nu există a doua șansă pentru ele! Cele 3 zodii care iubesc total, dar nu iartă niciodată trădarea
CSID
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor