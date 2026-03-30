Prima pagină » Politic » Coaliția de guvernare analizează reducerea accizei la carburanți și prelungește plafonarea adaosului comercial la alimente

Coaliția de guvernare analizează reducerea accizei la carburanți și prelungește plafonarea adaosului comercial la alimente

Coaliția de guvernare a analizat, în ședința de luni, impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei și a discutat măsuri pentru limitarea efectelor acestei crize.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
30 mart. 2026, 16:31, Economic

Potrivit unui comunicat de presă, liderii Coaliției au convenit ca în perioada imediat următoare să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

În acest sens, a fost mandatat un grup de lucru format din vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău, care urmează să propună un nou set de măsuri.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți, măsură care ar urma să atenueze efectele scumpirilor la pompă.

Plafonarea adaosului comercial la alimente, prelungită

De asemenea, Coaliția a decis prelungirea cu încă trei luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungește până la 30 iunie 2026.

„Mă bucur ca în ședința Coaliției au fost ascultate argumentele PSD, pe care le-am prezentată astăzi în conferința de presă de la Bacău, pentru prelungirea acestei măsuri care protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a transmis ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Recomandarea video

