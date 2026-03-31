Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la data de 30 iunie

Măsura se menține în aceleași condiții ca și până în prezent, având ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale, la prețuri corecte.

OUG nr. 67/2023 a instituit o măsură temporară de combatere a creșterii excesive a prețurilor la produse agricole și alimentare, prin plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanțul alimentar.

„Prelungim această măsură pentru că statul are obligația să intervină atunci când apar dezechilibre în piață care afectează direct românii. Nu putem accepta ca produsele de bază să devină inaccesibile din cauza unor practici comerciale care nu reflectă realitatea costurilor din lanțul agroalimentar. Plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru a corecta aceste derapaje și pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori și retail. În același timp, este un semnal clar că susținem producția românească și protejăm consumatorii, nu specula”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv:

* pâine albă simplă (300–500 g)

* lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

* brânză telemea de vacă vrac

* iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

* făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

* mălai (până la 1 kg)

* ouă de găină calibrul M

* ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

* carne proaspătă de pui

* carne proaspătă de porc

* legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)

* fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

* cartofi proaspeți albi vrac

* zahăr alb tos (până la 1 kg)

* smântână (12% grăsime)

* unt (până la 250 g)

* magiun (până la 350 g)

Lista rămâne nemodificată față de aplicările anterioare ale măsurii.