Caracatițe uriașe de până la 19 metri dominau oceanele acum 100 de milioane de ani, arată un nou studiu

Cercetarea, citată de Euronews, indică faptul că, în urmă cu aproximativ 100 de milioane de ani, caracatițele ar fi putut ocupa un loc important în lanțul trofic marin. Acestea ar fi avut opt brațe și corpuri lungi, ajungând până la 19 metri, dimensiuni care le-ar fi plasat în aceeași categorie cu prădători precum mosasaur sau plesiosaur.

Descoperirea, bazată pe fosile rare

Studiul se bazează pe analiza a 15 fosile de maxilare descoperite anterior în Japonia și Canada, precum și pe identificarea altor 12, folosind o tehnică numită „minerit digital de fosile”. Această metodă permite scanarea rocilor pentru a descoperi fosile ascunse, o abordare esențială în cazul caracatițelor, ale căror corpuri moi se conservă foarte greu. Comparând fosilele cu structura caracatițelor moderne, cercetătorii au estimat că aceste creaturi aveau lungimi între 7 și 19 metri. Cele mai mari exemplare depășeau semnificativ dimensiunile oricărei caracatițe cunoscute astăzi.

Indicii despre dietă

Analiza maxilarelor a arătat semne clare de uzură – zgârieturi, ciobiri și margini rotunjite – sugerând că aceste animale se hrăneau cu prăzi dure, precum cochilii sau oase. Deși nu există dovezi directe despre dieta exactă, cercetătorii cred că aceste caracatițe ar fi putut vâna pești sau alte organisme marine, folosindu-și brațele pentru capturare și ciocul pentru zdrobirea prăzii. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Science și oferă o nouă perspectivă asupra ecosistemelor marine din perioada Cretacică. Descoperirea sugerează că nevertebratele, adesea considerate mai puțin dominante, ar fi putut juca un rol mult mai important în lanțul trofic decât se credea anterior.

O imagine incompletă a trecutului

Cercetătorii subliniază că lipsa fosilelor complete face dificilă reconstruirea exactă a ecosistemelor marine din acea perioadă. Descoperiri viitoare ar putea clarifica rolul acestor caracatițe uriașe și relația lor cu alți prădători ai oceanelor preistorice. Studiul aduce în prim-plan o ipoteză spectaculoasă: oceanele din vremea dinozaurilor ar fi fost dominate nu doar de reptile marine, ci și de caracatițe gigantice. Această perspectivă schimbă modul în care sunt înțelese ecosistemele preistorice și rolul creaturilor fără coloană vertebrală în evoluția vieții marine.