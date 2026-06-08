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Trei plante care alungă țânțarii din grădină. Rezultate mai eficiente decât spray-urile și lumânările

Un grădinar precizează care sunt plantele ce pot ține țânțarii la distanță. Cele trei plante sunt mai eficiente decât spray-urile și lumânările.
Trei plante care alungă țânțarii din grădină. Rezultate mai eficiente decât spray-urile și lumânările
Ioana Târziu
08 iun. 2026, 18:57, Life-Inedit
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Pentru a scăpa în mod natural de țânțari, un grădinar prezicează care sunt plantele ce pot alunga aceste insecte, potrivit Express.

Cu toții încercăm să fim puțin mai prietenoși cu mediul, iar trei plante pot alunga țânțarii din grădină. Cu ajutorul acestora, puteți organiza evenimente în aer liber fără teama că veți fi mușcați de țânțari.

Grădinarul Joan Calderón menționează o metodă mai bună decât spray-urile și lumânările, deoarece susține că „sunt inutile”.

Citronela

Denumită și mușcată cu aromă de lămâie, Calderón o numește „planta supremă pentru alungarea țânțarilor”, potrivit sursei inițiale. El evidențiază popularitatea și eficacitatea sa ca repelent natural.

Lavanda

Cunoscută pentru parfumul său plăcut, Calderón susține că este „un repelent biologic natural destul de eficient” pentru a ține insectele la distanță.

Gălbenelele

Această floare „conține o cantitate mică de piretrine, pe care insectele o evită cu orice preț”. Acest compus natural este motivul eficienței sale ca repelent, mai arată sursa.

Pe lângă aceste recomandări, Calderón a îndemnat oamenii să „evite bălțile și apa stătătoare” în grădină. Această măsură este crucială pentru a împiedica țânțarii să găsească locuri unde să se reproducă.

Grădinarul mai precizează că utilizarea „lămâii cu cuișoare” este o alternativă care „ajută și la respingerea țânțarilor și a albinelor”, oferind astfel o altă barieră naturală împotriva insectelor.

De asemenea, el a mai menționat că fructele și semințelele coapte de ardei iute conțin compuși insecticizi și pot controla afidele și omizile. Se știe că soluția de ardei iute foarte concentrată produce rezultate similare cu insecticidele sintetice, potrivit aceleiași surse.

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