Și-a construit acasă un „laser anti-țânțari” cu AI: i-a ars pe toți în aer într-o singură noapte

Dincolo de căldură, una dintre cele mai mari neplăceri ale verii este, fără îndoială, apariția țânțarilor. De-a lungul anilor, au fost dezvoltate diverse metode pentru a-i combate, de la plase de țânțari și repelente, până la dispozitive electrice, scrie El Economista.

Totuși, progresul tehnologic a dus la apariția unei noi generații de soluții.

Chiar dacă este vorba despre un sistem realizat de un inginer pentru uz personal, această idee ar putea deveni, în viitor, soluția definitivă pentru a scăpa de înțepături.

„Exterminatorul suprem de țânțari”

Invenția a fost prezentată de Steven Cheng, specialist în viziune artificială și robotică, și a fost denumită chiar de el „exterminatorul definitiv de țânțari”.

Pentru a ajunge la acest rezultat, inginerul explică faptul că a avut nevoie mai întâi de o bază de date cu țânțari. Pentru a o crea, a fost nevoit să fie „înțepat de sute de ori”, astfel încât să poată captura imagini și videoclipuri cu mișcările acestor insecte.

Cum funcționează sistemul

Pe baza acestui set de date personalizat, Cheng a antrenat un sistem echipat cu o cameră DSLR și un obiectiv cu zoom puternic, pentru a îmbunătăți precizia detectării.

Potrivit acestuia, performanța modelului a fost „destul de bună”, ceea ce înseamnă că sistemul poate distinge în mod fiabil țânțarii chiar și în prezența zgomotului de fundal.

După finalizarea sistemului de detecție, inginerul s-a concentrat pe mecanismul de reacție. A integrat un laser care, după cum spune chiar el, este calibrat pentru a „transforma instant țânțarii în țânțari carbonizați”.

Laserul se poate roti și orienta în toate direcțiile, fiind suficient de rapid și precis pentru a urmări și elimina ținta.

Măsuri de siguranță integrate

Cheng a luat în calcul și aspectele legate de siguranță. A adăugat o a doua cameră cu unghi larg, capabilă să detecteze persoane sau materiale inflamabile din apropiere.

Dacă sistemul identifică o posibilă suprapunere între aceste elemente și o țintă, laserul este dezactivat automat. Această măsură previne activarea dispozitivului în situații care ar putea genera accidente.

După instalarea sistemului în propria locuință, Cheng susține că, într-o singură noapte de funcționare, toți țânțarii din casă au fost „eliminați cu succes”.