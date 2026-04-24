Călătorii care merg în vacanța doar dacă destinațiile sunt aprobate de cosmos: Ce este Astrocartografia

Interesul pentru acest concept a crescut vizibil în ultimii ani, pe fondul unei nevoi tot mai accentuate de experiențe de călătorie cu sens. Destinații precum insulele grecești sunt frecvent asociate, în acest context, cu stări de liniște, retragere și echilibru interior, notează BBC.

Planificarea călătoriilor după stele

Astrocartografia presupune cartografierea poziției planetelor din momentul nașterii pe suprafața Pământului. Liniile rezultate sunt interpretate de adepți ca indicii despre locurile în care anumite experiențe de viață pot fi amplificate.

„Îmi place să descriu hărțile astrocartografice drept niște hărți de comori ale lumii”, spune experta Helena Woods.

Deși a fost dezvoltată în anii 1970 și a rămas mult timp un domeniu de nișă, astrocartografia a început recent să pătrundă în cultura mainstream a călătoriilor. Datele Google Trends indică o creștere puternică a interesului în ultimul an. În 2025, compania Royal Caribbean a apelat la un astrocartograf pentru a-și ajuta clienții să își aleagă itinerariile, iar Lonely Planet a lansat un pachet de tarot cu tematică de călătorie.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că astrocartografia nu are bază științifică. Chiar și așa, popularitatea ei continuă să crească.

De ce atrage tot mai mulți oameni

Psihoterapeuta Joanna Williams explică această tendință prin contextul actual, marcat de incertitudine și suprasolicitare.

„Într-o lume în care domină haosul și lipsa de predictibilitate, oamenii caută structuri care să le ofere sens și direcție”, spune ea.

Această nevoie devine evidentă mai ales în turism, unde oferta este extrem de variată.

„Există prea multe opțiuni, iar oamenii obosesc să aleagă. Un astfel de sistem le oferă sentimentul că decizia este ghidată.”

Cum funcționează harta astrocartografică

La prima vedere, o hartă astrocartografică poate părea dificil de înțeles, fiind formată din linii care traversează globul. În practică, utilizarea ei este relativ simplă: fiecare linie este asociată cu o planetă și cu anumite tipuri de experiențe.

Liniile lui Jupiter sunt corelate cu expansiunea și conexiunile, fiind preferate pentru vacanțe de familie. Marte este asociat cu acțiunea și aventura, iar Venus cu plăcerea și romantismul.

Pentru a-și crea o astfel de hartă, utilizatorii introduc data, locul și ora nașterii pe platforme specializate, apoi apelează la interpretări pentru a înțelege semnificația liniilor.

„Când călătorești în locuri aflate pe liniile tale, activezi anumite teme din viața ta”, explică Helena Woods.

Experiențe personale care alimentează trendul

Mulți adepți ai astrocartografiei spun că au observat corelații între locurile vizitate și stările trăite.

Karen Jackson, coach de afaceri, descrie o experiență în Marbella, pe linia sa solară, unde a simțit o creștere bruscă a încrederii în sine, în ciuda unor dificultăți personale anterioare.

La rândul ei, astrologa Amanda Voss spune că a ales un stil de viață nomad pentru a accesa diferite „energii” asociate locurilor.

„În zona San Francisco, liniile mele Mercur și Jupiter se intersectează, iar acest lucru pare să îmi susțină cariera și vizibilitatea”, afirmă ea.

Nevoia de sens în deciziile de călătorie

Specialiștii spun că atracția astrocartografiei ține mai puțin de validitatea sa și mai mult de efectul psihologic.

„Când oamenii se simt nesiguri, caută un punct de sprijin. Astrocartografia poate oferi acest sentiment de ghidare”, explică Paula Fearn, specialist în comportament.

Astfel, chiar dacă nu este o știință, acest sistem devine pentru unii o metodă de a lua decizii mai ușor și de a simți că alegerile lor au un sens mai profund.

În acest context, astrocartografia se conturează ca un nou trend în turism, aflat la granița dintre spiritualitate și dorința de a trăi experiențe mai personale și mai conștiente.