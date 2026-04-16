România intră în premieră pe harta globală a sunetelor naturii. Care sunt avantajele pentru economie

Proiectul aduce în prim-plan biodiversitatea locală prin două playlisturi dedicate, care includ peisaje sonore și sunete provenind de la 26 de specii, de la zimbru și cerb carpatin, la acvilă de munte.

Deficitul de cont curent în turism al României a ajuns la 4,3 miliarde euro în 2025, în timp ce investiția în promovare rămâne foarte redusă, iar atragerea a încă 1 milion de turiști străini ar putea recupera circa 1 miliard euro anual.

România devine vizibilă pe cea mai completă hartă digitală a sunetelor naturii din lume. George Vlad, sound designer român cu o carieră internațională de excepție, ale cărui înregistrări se regăsesc în producții precum „Dune: Part II”, „Planet Earth III” sau „Horizon Forbidden West”, a petrecut sute de ore în Parcul Natural Vânători Neamț pentru a capta sunetele ecosistemelor sale unice. Înregistrările sale au fost publicate în două playlisturi dedicate României pe platforma Earth FM, un serviciu global de streaming al peisajelor sonore naturale, denumit și Spotify-ul pentru sunetele naturii.

Cum intră România pe hartă și de ce contează. Câteva cifre

România înregistrează un deficit de cont curent în turism de 4,3 miliarde de euro în 2025. Românii cheltuiesc în vacanțe în străinătate cu aproape dublul sumei pe care turiştii străini o cheltuiesc în România. Acest deficit reprezintă aproximativ 14,7% din deficitul de cont curent total al României (sursa: INCDT). Pentru 2026 este anunțat un buget alocat promovării turistice de aproximativ 4,5 milioane de euro (dublu față de anul trecut). Cu doi ani în urmă (2024), țările din proximitatea României alocau deja pentru promovare turistică 10 milioane de euro (Bulgaria), 35 milioane de euro (Ungaria), sau 52 milioane de euro (Croația). În 2026, România investește 0.1% din valoarea deficitului de cont curent survenit în speranța că va diminua pierderile de 4 miliarde de euro.

Natura și ecoturismul, gastronomia, tradițiile, alături de obiective istorice și culturale înseamnă un sejur cu o cheltuială medie de 1.000 de euro/turist, conform datelor prelevate național, iar un calcul simplu ne arată că dacă turismul de nișă ar veni cu un aport de 1.000.000 de persoane în plus anual, am putea recupera un miliard de euro din deficit.

La nivel de strategie de comunicare și promovare turistică, țara noastră lipsește sistematic de pe canalele digitale prin care alte destinații ale lumii se fac cunoscute: de la recenzii și listări pe platforme internaționale de tip Booking.com sau Airbnb, la ghiduri de referință precum Atlas Obscura, Lonely Planet sau National Geographic Traveler, până la arhive sonore, vizuale și video accesibile publicului global.

Această absență este cu atât mai costisitoare cu cât tendințele globale de călătorie se orientează clar spre natură. Turismul orientat spre biodiversitate, ecoturismul și experiențele imersive în medii naturale sunt în plină creștere. Călătorii caută autenticitate, liniște, conexiune cu natura, exact ceea ce România are de oferit în mod excepțional. Însă pentru a fi descoperit, un loc trebuie să existe digital.

Astfel că, începând din 16 aprilie 2026, România intră în premieră pe harta mondială a sunetelor cu pădurile seculare din Vânători Neamț. Intrarea României pe harta Earth FM este, în acest context, mai mult decât un playlist cu înregistrări sonore, pentru că devine o formă de prezență globală, accesibilă simultan pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Spre exemplu, 43,5% din publicul Earth FM este din Statele Unite, 8,2% din Marea Britanie, 4,4% din Canada. Este exact publicul care călătorește pentru natură și care, până acum, nu avea un punct de contact digital cu biodiversitatea românească.

Două playlisturi, o țară redescoperită

Înregistrările realizate de George Vlad în Parcul Natural Vânători Neamț sunt organizate în două playlisturi pe Earth FM. Primul, dedicat peisajelor sonore (soundscapes), reprezintă o imersiune completă în atmosfera pădurii și reunește 22 de înregistrări ambientale cu o durată totală de aproximativ 90 de minute. Al doilea playlist, dedicat speciilor, adună 30 de înregistrări scurte, fiecare de circa 20 de secunde, totalizând în jur de 10 minute de sunete identificabile. Cele 26 de specii captate includ 21 de specii de păsări, patru mamifere și reprezentanți ai amfibienilor și insectelor. Printre specii regăsim zimbrul (Bison bonasus), cerbul carpatin (Cervus elaphus), acvila de munte (Aquila chrysaetos), cocoșul de munte, un simbol al pădurilor montane (Tetrao urogallus) și ciocănitoarea neagră, cea mai mare specie de ciocănitoare din Europa (Dryocopus martius)

Aceste playlisturi vor plasa România alături de destinații naturale de referință la nivel global, oferind o fereastră sonoră autentică spre unul dintre cele mai bine conservate ecosisteme forestiere din Europa.

Parcul Natural Vânători Neamț, locul unde zimbrul s-a întors acasă

Parcul Natural Vânători Neamț se întinde pe 30,631 de hectare în nordul județului Neamț, la granița cu județul Suceava. Înființat oficial în 1999, parcul are un context istoric remarcabil: zona a funcționat ca rezervație de vânătoare a domnilor Moldovei încă din secolele XV-XVI, ceea ce a contribuit la conservarea excepțională a faunei și florei locale. În acest areal România are una dintre cele mai frumoase și necunoscute încă ecodestinații turistice, Ținutul Zimbrului, care conectează natura, gastronomia și istoria.

Aproape 85% din suprafața parcului este acoperită de păduri (peste 26.300 de hectare fond forestier). Ecosistemele adăpostesc 580 de specii de ciuperci, 57 de specii de licheni și 157 de specii de mușchi, iar pe raza parcului au fost identificate 14 tipuri de habitate naturale de interes comunitar. Fauna include 41 de specii de mamifere (urs brun, râs, lup, pisică sălbatică, cerb carpatin, căprior, zimbru, vidră), 120 specii de păsări și 17 specii de amfibieni.

Parcul Natural Vânători Neamț este unul dintre puținele din Europa care deține, în același spațiu geografic, toate cele trei forme de management al zimbrului: captivitate, semi-libertate și libertate. Pe cele 30.000 de hectare trăiesc in libertate, în prezent, peste 80 de exemplare. Prima eliberare de zimbri în libertate din România a avut loc tocmai aici, pe 22 martie 2012, în zona Chitele, un moment istoric pentru conservarea naturii la nivel european.

O hartă a lumii ascultate: ce este Earth FM

Earth FM este un serviciu de streaming complet gratuit, non-profit, care reunește peste 1.200 de peisaje sonore naturale imersive din întreaga lume. Lansat în 2022 și dezvoltat de organizația europeană de caritate Digital Partnership for Regeneration and Reconnection, platforma funcționează ca un fel de „Spotify pentru sunetele naturii”, cu diferența că nu servește interese comerciale și că 100% din veniturile din abonamente merg spre extinderea bibliotecii și susținerea înregistrărilor de teren.

Inima platformei este Nature Soundmap, o hartă interactivă în care fiecare marcaj în formă de inimă deschide o înregistrare unică dintr-un colț al lumii. Harta acoperă zeci de țări de pe toate continentele. De astăzi, România apare pe hartă.

Aici poți asculta leii și hipopotamii din Serengeti, greierii de pe malurile râului Niobrara din Nebraska, sunetele primăverii la poalele Himalayei, sunetele din zorii zilei de pe o insulă suedeză sau valurile rivierei albaneze. Înregistrările pot fi filtrate după dispoziție, durată, sunet predominant, tip de habitat sau înregistrator.

Misiunea Earth FM depășește simpla arhivare sonoră. Bazată pe zeci de studii științifice, platforma pornește de la premisa că ascultarea peisajelor naturale are un impact semnificativ pozitiv asupra stării de bine și că, în același timp, aceste sunete devin tot mai rare pe măsură ce ecosistemele care le generează sunt distruse.

Proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț” este finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, ediția 2.0, dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Propark Fundația pentru Arii Protejate. Proiectul este implementat de Asociația de Ecoturism din România (AER) și partenerii de proiect: Administrația Parcului Natural Vânători Neamț (PNVNT), Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) și Asociația Mioritics (AM).

România, patrimoniu natural european de excepție

România numără 13 parcuri naționale și 18 parcuri naturale, la care se adaugă 941 de rezervații științifice, monumente ale naturii și rezervații naturale. În total, 1.550 de arii protejate, din care 606 situri Natura 2000, acoperind peste 20% din suprafața terestră a țării (față de media UE de 18,5%).

Până la două treimi din pădurile primare ale Europei se află în România, în principal păduri de fag-brad-molid și păduri montane de molid din Carpații Orientali și Meridionali. Inventarul PRIMOFARO (EuroNatur, 2019) identifică peste 525.000 de hectare de păduri primare și bătrâne pe teritoriul românesc, reprezentând cel mai mare ansamblu de păduri aproape nealterate de om din orice țară UE din zona climatică temperată.

România este a doua țară din lume cu cel mai mare număr de situri de păduri de fag incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: 12 componente distincte, cu o suprafață totală de 23.982 de hectare. Situl Transfrontalier UNESCO „Păduri Antice și Primordiale de Fag din Carpați și Alte Regiuni ale Europei” include 93 de componente din 18 țări, iar România și Ucraina dețin împreună 53% din suprafața totală.

România este statul membru al UE cu cea mai mare diversitate biogeografică: cinci din cele nouă bioregiuni ale Uniunii Europene sunt prezente pe teritoriul său: alpină, continentală, panonică, pontică și stepică. În Uniunea Europeană, regiunea stepică există exclusiv în România, acoperind mai puțin de 1% din suprafața UE. Fauna și flora corespund acestei diversități: aproximativ 3.700 de specii de plante superioare și 33.792 de specii de animale.

Asociația de Ecoturism din România (AER) are misiunea de a promova și dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea naturii și a veni în sprijinul comunităților locale din zonele cu valoare naturală. AER consideră că ecoturismul este unul dintre atuurile turismului românesc care surprinde plăcut și atrage turiștii internaționali și români pentru a călători în România.

Prin activitatea AER și a partenerilor și membrilor săi s-a reușit ca oferta de ecoturism a României și calitatea ei să fie recunoscută la nivel internațional. Totodată, România este printre primele țări din lume care aplică un sistem de evaluare pentru destinații de ecoturism.

Ecoturismul este un instrument de conservare deoarece prin dezvoltarea durabilă a turismului aduce beneficii localnicilor care ajung să scadă presiunea pe natură și să aprecieze aria protejată și biodiversitatea ca elemente cheie ale ofertei zonei.

RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț s-a preocupat, încă de la înființare, de conservarea diversității speciilor, habitatelor și peisajelor specifice Parcului, reintroducerea marilor erbivore sălbatice dispărute din fauna României, protejarea moștenirii spirituale și culturale asociate acestora și de încurajarea ecoturismului, urmărindu-se gospodărirea echilibrată a resurselor naturale și dezvoltarea durabilă a zonei, în vederea menținerii interacțiunii armonioase a omului cu natura.

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) militează pentru conservarea speciilor și habitatelor amenințate și lucrează cu comunitățile locale pentru o dezvoltare durabilă bazată pe respectul față de natură. Viziunea ACDB este aceea a unei lumi în care valorile diversității biologice sunt recunoscute, păstrate și în care grija față de natură este o parte importantă a vieții de zi cu zi a oamenilor.

Asociatia Mioritics este o organizație non-guvernamentală fondată în anul 2004 având ca misiune protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural. Din anul 2011 Asociația a început promovarea patrimoniului cultural și natural și prin proiecte de educație. Astfel a luat naștere Centrul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă Schubz din Râșnov, în parteneriat cu SCHUBZ Luneburg din Germania. SCHUBZ aduce în România metode de educație interactivă și experiențiale, dezvoltate și testate în Germania și în alte țări, în care contactul copiilor cu natura este o parte esențială a educației la orice vârstă. Colaborează cu școli, familii și universități din România și din străinătate, cu care împărtășesc informații și experiențe din domeniul educației pentru dezvoltare durabilă.