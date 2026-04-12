George Becali a rămas fără permis pentru 90 de zile. A fost prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, duminică, în jurul orei 4.00, polițiștii au depistat pe Șoseaua Pipera o mașină care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar.

În urma verificărilor făcute, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani.

Totodată, acesta nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege.

Șoferul a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că șoferul este George Becali. Acesta a primit o amendă de aproximativ 3.000 de lei.