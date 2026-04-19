Ce vrea să lase Ciprian Ciucu în Primăria Capitalei după ce nu va mai fi primar? „Trebuie să mă asigur că las ceva în urmă”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că obiectivul său pe termen lung este să asigure continuitatea proiectelor prin formarea unei noi generații de politicieni.
MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
19 apr. 2026, 22:37, Politic

„Nu o să mai am niciun fel de treabă după ce plec, dar trebuie să mă asigur că las ceva în urmă”, a spus edilul.

Ciucu a precizat că își dorește „să crească o generație de politicieni competenți și integri care să ducă mai departe un model administrativ”.

„Trebuie să te intereseze cine vine după tine. Ești responsabil și pentru ce se întâmplă ulterior”, a adăugat acesta, menționând că a aplicat același principiu și în mandatul de la Sectorul 6.

Primarul a subliniat că miza nu este doar performanța în funcție, ci și continuitatea.

„Să ai un efect pe termen lung, nu doar pe durata mandatului tău”, a conchis Ciucu.

