O companie aeriană, care operează zboruri și în România, anunță modificări: Cu cât timp înainte de ora zborului se vor închide ghișeele de check-in

O companie aeriană, care operează zboruri și în România, anunță o modificare privind închiderea ghișeelor de check-in și predarea bagajelor. Măsura va intra în vigoare în luna noiembrie a acestui an și vine în încercarea de a combate haosul generat de intrarea completă în vigoare a sistemului european de intrare/ieșire (EES).
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 apr. 2026, 16:57, Social

Compania aeriană Ryanair a anunțat miercuri faptul că va închide ghișeele de check-in cu 20 de minute mai devreme, pentru a oferi pasagerilor mai mult timp să treacă de controalele de securitate și de la controlul pașapoartelor.

Măsura va intra în vigoare în data de 10 noiembrie 2026. În prezent, ghișeele de check-in și de predare a bagajelor a companiei aeriene se închid cu 40 de minute înainte de ora de plecare programată. Odată cu intrarea în vigoare a măsurii, aceste ghișee se vor închide cu 60 de minute înainte de plecare, potrivit unui comunicat de presă emis de companie.

Măsura le va oferi pasagerilor care călătoresc cu această companie aeriană mai mult timp să treacă de controalele de securitate și de la controlul pașapoartelor și va reduce numărul celor care pierd zborurile din cauza cozilor.

„Începând de marți, 10 noiembrie, clienții Ryanair vor observa că ghișeele de check-in și punctele de predare a bagajelor se vor închide cu 60 de minute înainte de ora de plecare programată, în loc de 40 de minute, cum este cazul în prezent. Acest lucru le va oferi celor 20% dintre clienții noștri (care înregistrează un bagaj) mai mult timp pentru a trece de controlul de securitate și de la cozile de la controlul pașapoartelor și pentru a ajunge la poarta de îmbarcare la timp, în special în perioadele aglomerate de călătorie, când unele dintre aceste cozi din aeroport pot fi mai lungi”, a declarat directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady.

Decizia a fost luată din cauza faptului că sistemul european de intrare-ieșire (EES), care impune majorității cetățenilor din afara UE să furnizeze date biometrice la frontieră, a contribuit la creșterea cozilor la controlul pașapoartelor.

