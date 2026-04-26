Se schimbă harta Capitalei, trei bulevarde uriașe ar putea fi preluate de Sectorul 2

Trei artere importante din București ar putea trece în administrarea Primăriei Sectorului 2, în baza unui proiect care va fi discutat în Consiliul Local pe 29 aprilie. Este vorba despre Șoseaua Colentina, Bulevardul Chișinău și Calea Moșilor.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
26 apr. 2026, 11:37, Social

Autoritatea locală solicită Consiliului General al Municipiului București transferul în administrare al acestor bulevarde pentru a putea demara lucrări de modernizare, notează publicația Buletin de București.

În cazul Șoselei Colentina, cererea vizează segmentul cuprins între zona Obor și Șoseaua Fundeni. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale, reconfigurarea profilului transversal, amenajarea de piste pentru biciclete, extinderea spațiilor verzi și măsuri pentru creșterea siguranței rutiere.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 2 justifică inițiativa prin creșterea numărului de autovehicule, degradarea arterelor și intensificarea traficului. Potrivit acestora, modernizarea ar contribui la fluidizarea circulației și la reducerea efectelor poluării.

Finanțarea lucrărilor ar urma să fie asigurată din bugetul local al Sectorului 2 sau din alte surse legal constituite.

Pe lista arterelor vizate se află și Bulevardul Chișinău, unde sunt propuse lucrări de modernizare structurală, funcțională și estetică, precum și revitalizarea zonelor adiacente. Măsurile includ, similar celorlalte proiecte, modernizarea drumului, piste pentru biciclete și amenajarea de spații verzi.

De asemenea, Primăria Sectorului 2 solicită preluarea Căii Moșilor. Și în acest caz sunt prevăzute lucrări de modernizare, extinderea spațiilor verzi și amenajarea de piste pentru biciclete.

Toate aceste proiecte depind însă de acordul Primăriei Generale, care trebuie să aprobe transferul arterelor către administrația locală.

