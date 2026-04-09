Ministerul Energiei s-a mutat oficial într-un nou sediu, deținut de Poșta Română. Cât economisește la chirie – Cifrele oficiale

Sediul principal al Ministerului Energiei este mutat oficial, prin hotărâre de Guvern adoptată în ședința de joi, din imobilul aflat pe Strada Academiei nr. 39–41, sectorul 1, vizavi de Ministerul de Interne, în noul spațiu de birouri situat pe Bulevardul Dacia nr. 140, sectorul 2, deținut de Compania Națională Poșta Română.

Conform notei de fundamentare de la baza Hotărârii de Guvern pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, instituția este relocată pentru a adapta spațiul de lucru la noile cerințe operaționale ale instituției.

„Urmare a reorganizării Ministerului Energiei conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2025 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, a apărut necesitatea adaptării spațiului de lucru la noile cerințele operaționale ale Ministerului Energie respectiv eficientizarea activității prin extinderea spațiului luând în considerare numărul de salariați, reducerea costurilor, optimizarea cheltuielilor și condiții tehnice mai bune precum și modernizarea infrastructurii de lucru”, se arată în documentul guvernamental.

Tot aici se precizează că instituția a solicitat Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, printr-o adresă din iulie anul trecut, verificarea disponibilității repartizării unui imobil în care să își desfășoare activitatea Ministerul Energiei.

În data de 18.07.2025, RAPPS a comunicat că nu dispune de clădiri libere care să corespundă necesităților operaționale ale Ministerului Energiei, astfel că au demarate și finalizate procedurile privind închirierea unui imobil al Poștei Române, respectiv cel în care afla sediul principal al companiei de stat.

„Noul sediu va permite eficientizarea activității, optimizarea costurilor și asigurarea unor condiții tehnice moderne pentru desfășurarea activității personalului. Decizia a fost luată în contextul reorganizării ministerului și al creșterii numărului de activități desfășurate”, a transmis Palatul Victoria după adoptarea actului normativ.

Cifrele exacte

Contactați de reporterul Mediafax pentru a afla cuantumul actual al chiriei față de cel plătit la vechiul sediu, cu o latură pe Calea Victoriei, oficialilor instituției au precizat că noul spațiu este mai ieftin decât cel din Strada Academiei, în mod obiectiv, dar mai ales luând în calcul inflația și creșterea chiriilor din Capitală.

Concret, diferența pe metrul pătrat este de 0,5 euro pe lună mai puțin, astfel că nivelul chiriei este similar cu cel de pe Academiei pentru un spațiu semnificativ mai mare

Bulevardul Dacia: 4.420,51 mp x 12 euro/mp = 53.046,12 euro/lună

Strada Academiei: 4.240 mp x 12,5 euro/mp = 53.000 euro/lună

Principalele beneficii, sintetizate de oficialii ministerului pentru Mediafax este că în sediu de pe Dacia sunt 180 de metri în plus, prețul pe metru pătrat este mai mic și diferența crește dacă ar fi fost indexat cu creșterea cotații chiriilor din București, de 5% în 2025 față de 2024 și, nu în ultimul rând, acum banii rămân la stat și nu la un proprietar privat.