WSJ: Trump vrea să sancționeze aliații NATO „inutili” în războiul cu Iranul. Cum ar putea România să beneficieze dacă planul e pus în aplicare

Administrația Trump ia în calcul să sancționeze unele state membre NATO pentru faptul că nu au sprijinit SUA în războiul din Iran. Concret, planul presupune mutarea trupelor americane din țările considerate „necooperante” în efortul de război în statele care au oferit, sub diferite forme, sprijin Washingtonului împotriva operațiunii asupra Iranului.

Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), care citează oficiali ai administrației americane, acest plan se află într-un stadiu incipient și este unul dintre mai multe pe care Casa Albă le discută pentru a sancționa NATO. Cu toate acestea, propunerea de sancționare în acest fel ar fi cu mult sub nivelul amenințărilor recente ale lui Trump de a retrage complet SUA din NATO.

În prezent, Statele Unite au aproximativ 84.000 de soldați staționați în Europa. Bazele americane din Europa servesc drept un nod critic al operațiunilor militare globale ale SUA, în timp ce bazele din estul Europei servesc ca factor de descurajare împotriva Rusiei.

Marii aliați europeni din NATO se împotrivesc lui Trump

The Wall Street Journal nu menționează ce țări ar fi afectate concret de punerea în aplicare a unui asemenea plan, mai multe state europene membre NATO s-au opus operațiunii lansate de Trump împotriva Iranului.

Spania a blocat accesul avioanelor americane implicate în operațiunea din Iran în spațiul său aerian, iar oficialii din Germania au criticat demersul președintelui american. Și Italia a blocat pentru scurt timp utilizarea de către SUA a unei baze aeriene din Sicilia.

Cei doi oficiali ai administrației au mai declarat pentru WSJ că pe lângă repoziționarea trupelor, planul ar putea implica și închiderea unei baze americane în cel puțin una dintre țările europene, posibil Spania sau Germania.

România, printre țările care ar putea beneficia dacă planul este pus în aplicare

În cazul în care planul se va concretiza, unele țări ar putea să beneficieze odată cu repoziționarea trupelor americane în Europa. WSJ menționează că, potrivit oficialilor, printre țările care ar putea beneficia de această situație, deoarece sunt considerate aliate, se numără Polonia, România, Lituania și Grecia.

Publicația mai notează că după izbucnirea războiului, România a aprobat rapid solicitările SUA de a permite utilizarea bazelor sale de către Forțele Aeriene ale SUA. În aceste condiții, dacă planul va fi pus în aplicare, ar putea duce la amplasarea unui număr mai mare de trupe americane mai aproape de granița cu Rusia.