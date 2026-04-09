Iranienii vor să perceapă taxe în criptomonede navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Iranienii intenționează să perceapă taxe în criptomonede navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Taxa va fi percepută în perioada de două săptămâni în care se aplică prevederile armistițiului Iran-SUA. Rămâne de văzut dacă înțelegerea va fi respectată de părțile implicate.
Petru Mazilu
09 apr. 2026, 09:23, Economic

Iranul intenționează să perceapă taxe în criptomonede pentru a permite navelor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, anunță Financial Times. Măsura se va aplica în timpul armistițiului de două săptămâni, potrivit sursei menționate. În același timp navele vor fi inspectate de iranieni pentru a nu transporta arme.

Autoritățile iraniene susțin că navele trebuie să solicite permisiunea, să dezvăluie încărcătura și să plătească aproximativ 1 dolar pe baril în criptomonede. Navele care nu respectă regulile riscă să fie atacate.

Deschiderea navigației prin strâmtoarea Ormuz a fost una dintre condițiile impuse prin înțelegerea Iran-SUA. Acordul mai prevede o încetare a focului timp de două săptămâni, perioadă în care părțile vor negocia un acord de pace.

