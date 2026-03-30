Opoziția germană cere retragerea trupelor americane de pe teritoriul țării

Partidul de opoziție Alternative für Deutschland (AfD), formațiune de extremă dreapta din Germania, a cerut sâmbătă retragerea tuturor trupelor americane și a armelor nucleare de pe teritoriul german, spunând că țara ar trebui să urmeze o politică externă „independentă”.

Declarațiile liderului AfD

Copreședintele formațiunii, Tino Chrupalla, a declarat sâmbătă, la o reuniune în Saxonia, că Germania trebuie să își redefinească poziția în plan internațional. „Să începem să punem în aplicare acest lucru prin retragerea trupelor americane din Germania”, le-a spus acesta susținătorilor, citat de The Telegraph.

El consideră că Berlinul ar trebui să renunțe la dependența de aliații occidentali și să adopte o politică externă proprie, fără implicare în conflicte externe.

AfD: Germania nu ar trebui „atrasă în războaie străine”

AfD își motivează poziția spunând că Germania nu ar trebui „atrasă în războaie străine”, inclusiv în cazul tensiunilor legate de Iran, și avertizează că prezența bazelor americane pe teritoriul german ar putea transforma țara într-o țintă în cazul unor represalii. În același timp, liderii partidului susțin că alianțele actuale, inclusiv NATO, ar servi în prea mare măsură interesele Statelor Unite.

Chrupalla a dat ca exemplu Spania, care a blocat utilizarea bazelor sale pentru operațiuni americane împotriva Iranului: „Spania nu se implică în acest război. Este exact ceea ce trebuie făcut”.

40.000 de militari americani pe teritoriul Germaniei

Germania găzduiește aproximativ 40.000 de militari americani și peste zece baze importante ale Statelor Unite, inclusiv cartierul general al Comandamentului European al armatei SUA (EUCOM), responsabil pentru operațiunile militare americane în Europa.

Baza aeriană Ramstein, una dintre cele mai importante baze militare americane din Europa, este utilizată pentru coordonarea operațiunilor militare, precum atacurile cu drone și rachete, ceea ce a generat critici interne privind riscurile de securitate pentru Germania.

Merz, criticat pe tema Iran

În același timp, tensiunile dintre Washington și Berlin cresc, iar cancelarul german Friedrich Merz este criticat constant pentru lipsa unei poziții coerente în conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

Totodată, poziția AfD intră în contradicție cu administrația americană condusă de Donald Trump, care a cerut aliaților din NATO să își crească bugetele pentru apărare și a avertizat că Statele Unite vor „sancționa” statele care nu ating pragul de 5% pentru cheltuielile de apărare.

Dreapta radicală și conservatorii domină sondajele

Un sondaj recent arată că AfD și Uniunea Creștin-Democrată (CDU), principalul partid de centru-dreapta din Germania, se află la egalitate, cu câte 26% din intențiile de vot, în timp ce social-democrații sunt la un minim istoric.

Rezultatul indică o consolidare a sprijinului pentru dreapta radicală, ceea ce ar putea complica formarea unor majorități guvernamentale în viitor.