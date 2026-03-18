Ministrul Finanțelor despre măsurile privind prețul combustibilului: „Să fim atenți să nu crească așteptările publicului”

Declarația a fost făcută miercuri.

„Eu cred că trebuie să fim deosebiți de atenți la modul cum vorbim și facem aceste propuneri … astfel încât să nu crească așteptările publicului”, a explicat ministrul de Finanțe.

Alexandru Nazare a mai spus că în spațiul public au apărut propuneri pe care România nu și le permite. De asemenea, șeful Finanțelor a declarat că intervenția asupra accizelor ar trebui să fie ultima soluție. El a reamintit că a trimis mai multe propuneri la guvern care conțin variante de monitorizare și control.

Ministrul Finanțelor a spus că este necesară o intervenție rapidă din partea autorităților

Marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre creșterea puternică a prețurilor la carburanți și a afirmat că este necesară o intervenție rapidă din partea autorităților.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a transmis Nazare.

Ministrul a vorbit și despre măsurile deja adoptate pentru a reduce impactul asupra economiei.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a precizat Alexandru Nazare.