Premierul Keir Starmer cere măsuri mai dure împotriva protestelor pro-Palestina

Premierul Regatului Unit, Keir Starmer, a anunțat sâmbătă că ar putea lua măsuri mai dure împotriva mișcărilor pro-Palestina, pe fondul creșterii accentuate a incidentelor antisemite din Marea Britanie.
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
02 mai 2026, 18:03, Știri externe

Premierul britanic a explicat că susține dreptul la protest, însă a avertizat că unele marșuri ar putea fi interzise, dacă acestea includ scandări considerate problematice. 

„Când vezi, când auzi unele dintre acele scandări, „globalizați intifada” ar fi una pe care aș alege-o, atunci, evident, ar trebui să existe măsuri mai dure în legătură cu asta”, spune Starmer pentru BBC, citat de Associated Press

„În legătură cu natura repetată a marșurilor, mulți oameni din comunitatea evreiască mi-au spus că este vorba de natura repetitivă, este efectul cumulativ. Acum, accept asta, motiv pentru care intenționăm să ne ocupăm de efectele cumulative”, mai spune șeful guvernului de la Londra. 

Declarațiile premierului britanic vin pe fondul unui nou incident antisemit. Miercuri, două persoane de origine evreiască au fost injunghiate de un bărbat, cetățean britanic, originar din Somalia. Bărbatul a fost pus sub acuzare, iar poliția a calificat atacul drept „incident terorist”.

În urma atacului, gradul de alertă teroristă din Regatul Unit a fost ridicat la „sever”, întrucât cazul face parte dintr-o serie mai largă de atacuri incendiare asupra obiectivelor evreiești. 

Șeful Poliției Metropolitane susține, despre comunitatea evreiască, că a devenit o țintă comună pentru diverse grupări. 

„Adevărul îngrozitor este că evreii sunt pe lista tuturor, toate acele grupuri pline de ură, fie că ești de extremă dreapta, fie că ești de extremă stânga, fie că ești terorist islamist, fie că ești terorist de dreapta, și unele state ostile, de asemenea, acum cu un fel de amenințări legate de Iran”, susține Mark Rowley. 

