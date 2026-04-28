Programul președintelui în Croația. Nicușor Dan participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări

Președintele Nicușor Dan ia parte, marți și miercuri, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, organizat la Dubrovnik, în Croația.

În cadrul vizitei, acesta va participa și la Forumul de Afaceri asociat evenimentului, unde va fi prezent și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea începe marți, la ora 15:30, ora României.

Inițiativa celor Trei Mări reunește 12 state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Adriatică, Baltică și Neagră și își propune dezvoltarea cooperării în domenii precum energia, transporturile și digitalizarea, precum și reducerea diferențelor economice dintre regiuni.

În prima zi a summitului, președintele României va participa și la cina oficială oferită de premierul croat, Andrej Plenković, la Muzeul de Artă Modernă din Dubrovnik, la ora 21:00 (ora României).

A doua zi, acesta va lua parte la sesiunea specială a Forumului de Afaceri.

În paralel, ministrul Finanțelor participă, în perioada 28-29 aprilie 2026, la Forumul de Business al Inițiativei celor Trei Mări, unde se reunesc lideri guvernamentali, investitori și instituții financiare din Europa Centrală și de Est.

„Participarea vine într-un moment în care România îşi consolidează credibilitatea financiară şi rolul în regiune, după progresele recente în reducerea deficitului bugetar şi stabilizarea finanţelor publice – evoluţii care deschid noi oportunităţi pentru atragerea de investiţii majore. Unul dintre momentele centrale ale forumului va fi semnarea Memorandumului de Înţelegere pentru Fondul de Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări, administrat de Fondul European de Investiţii (FEI). Din partea României, documentul va fi semnat de conducerea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, iar contribuţia financiară estimată a României este cuprinsă între 25 şi 50 milioane euro”, precizează Ministerul Finanțelor.

Prin această contribuție, România va putea ajuta prin finanțarea unor proiecte regionale importante, în special în infrastructură, energie și conectivitate. Impactul major se va resimți asupra economiei și competitivității.

„Ministrul Finanţelor va fi keynote speaker la conferinţa dedicată raportului de impact al fondului de investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, eveniment desfăşurat pe parcursul forumului. Cu această ocazie, oficialul va prezenta priorităţile României şi oportunităţile investiţionale din regiune. În a doua zi a evenimentului, ministrul va participa la panelul „Mapping the money: scale of traditional financing”, alături de lideri financiari internaţionali, unde vor fi analizate opţiunile de finanţare disponibile şi reformele necesare pentru direcţionarea mai eficientă a resurselor către proiecte strategice”, se mai arată în comunicatul oficial.

Pe lângă participarea la forum, Nicușor Dan are și programate întâlniri bilaterale cu parteneri financiari internaționali, pentru atragerea de investiții și dezvoltarea unor proiecte strategice.

Discuțiile dintre președinte și aceștia vor viza colaborări cu instituții europene și internaționale, precum și cu investitori din Japonia și SUA.

Autoritățile anunță că prezența României la acest eveniment arată cât de important este ca țara să aibă un rolul activ în cooperarea regională.

Summitul Inițiativei celor Trei Mări are loc anual, iar ediția din 2026 continuă seria întâlnirilor începute în 2016, la Dubrovnik, România fiind gazdă a evenimentului de două ori, în 2018 și 2023.