Un ieșean a trimis sute de mii de lei lui „Bau” să scoată dracii din soție și să își „vindece” fiul și tatăl. Procurorii au intrat pe fir

Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce a menținut în eroare un bărbat spunându-i că el se poate conecta la mai multe entități ezoterice, între care „Bau”, care are puteri supranaturale. Bau i-ar fi spus, pe rând, că persoane dragi se vor îmbolnăvi dacă nu dă bani.
Laura Buciu
06 mai 2026, 12:46, Social

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, acuzat de înșelăciune.

Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie 2021 – mai 2024, inculpatul a indus și menținut în eroare persoana vătămată, prin aceea că i-a relatat că se poate conecta la mai multe entități ezoterice, printre care și entitatea denumită de acesta „Bau”, care are presupuse puteri vindecătoare, primind de la ieșean suma totală de 442.833 lei.

Astfel, în cursul anului 2020, bărbatul a indus și menținut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitatea „Bau”, iar aceasta i-a transmis că tatăl ieșeanului înșelat se va îmbolnăvi, iar pentru îmbunătățirea stării de sănătate trebuie făcute mai multe „sacrificii”, determinându-l să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 180.862 lei.

Ulterior, în cursul anului 2022, inculpatul a indus și menținut în eroare același bărbat, spunându-i că s-a conectat din nou la „Bau”, iar acesta i-a transmis că soţia victimei este acaparată de un spirit (demon), iar pentru a scăpa de acesta, trebuie făcute mai multe „sacrificii”, determinându-l să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 165.382 lei.

În cursul anului 2023, inculpatul a indus și menținut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitatea „Bau”, iar aceasta i-a transmis că fiul ieșeanului se va îmbolnăvi din cauza supranaturale, întrucât este fragil și are o pată de întuneric, iar pentru a fi bine, trebuie făcute mai multe „sacrificii”, determinând ieșeanul să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 49.189 lei.

În cursul anului 2024, inculpatul a indus și menținut în eroare același bărbat cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitatea „Bau”, iar aceasta i-a transmis că el însuși va îmbolnăvi, iar la data de 15 iunie 2024 va începe o cumpănă în viața acestuia, cu șanse mari de mortalitate, iar pentru a fi bine, trebuie făcute mai multe „sacrificii”, determinându-l să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 47.400 lei.

