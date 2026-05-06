Imagini incredibile pe Transalpina. Mașinile de intervenție abia se văd din stratul de zăpadă

Pe Transalpina, în zona înaltă, drumarii intervin la început de mai pentru deszăpezire. Stratul de zăpadă ajunge aproape la înălțimea mașinilor de intervenție.
Foto: captură video
Cosmin Pirv
06 mai 2026, 11:52, Social

„Nu, nu este AI! Este realitatea de pe Transalpina, zona pieței din vârful Cărbunele”, a postat DRDP Craiova, miercuri, pe Facebook, unde au fost încărcate și imagini cu intervențiile de la deszăpezire.

Stratul de zăpadă aproape că acoperă mașinile drumarilor.

Intervențiile au loc pe Transalpina (DN67C), în zona de altitudine, între Rânca și Obârșia Lotrului.

„Stratul de zăpadă rămâne consistent”, spun drumarii.

DRDP Craiova informează că în zonă circulația va fi reluată doar după finalizarea lucrărilor și verificarea condițiilor de siguranță.

