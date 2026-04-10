Kremlinul respinge ideea reluării negocierilor pentru Ucraina după vizita trimisului lui Putin în SUA

Autoritățile de la Moscova au transmis vineri că deplasarea în Statele Unite a emisarului pentru investiții al președintelui Vladimir Putin nu este un semnal că discuțiile privind un eventual acord de pace în Ucraina au fost repornite.

Informația vine după ce Reuters a relatat, pe baza unor surse apropiate situației, că Kirill Dmitriev, reprezentant al Kremlinului, s-a aflat în SUA și a avut întâlniri cu oficiali din administrația președintelui american Donald Trump, în cadrul unor discuții legate de posibile cooperări economice.

„Kirill Dmitriev nu negociază o soluționare în Ucraina și aceasta nu este o reluare a negocierilor”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor.

„Kirill Dmitriev conduce grupul pentru probleme economice și continuă să lucreze în cadrul acestui grup.”, adăugat Peskov.