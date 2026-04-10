Kremlinul respinge ideea reluării negocierilor pentru Ucraina după vizita trimisului lui Putin în SUA

Kremlinul a anunțat că vizita unui emisar rus în SUA nu înseamnă reluarea negocierilor de pace pentru Ucraina.
Nițu Maria
10 apr. 2026, 13:54, Știri externe

Autoritățile de la Moscova au transmis vineri că deplasarea în Statele Unite a emisarului pentru investiții al președintelui Vladimir Putin nu este un semnal că discuțiile privind un eventual acord de pace în Ucraina au fost repornite.

Informația vine după ce Reuters a relatat, pe baza unor surse apropiate situației, că Kirill Dmitriev, reprezentant al Kremlinului, s-a aflat în SUA și a avut întâlniri cu oficiali din administrația președintelui american Donald Trump, în cadrul unor discuții legate de posibile cooperări economice.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit despre poziția Moscovei în legătură cu acest subiect.

„Kirill Dmitriev nu negociază o soluționare în Ucraina și aceasta nu este o reluare a negocierilor”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor.

„Kirill Dmitriev conduce grupul pentru probleme economice și continuă să lucreze în cadrul acestui grup.”, adăugat Peskov.

De altfel, președintele rus Vladimir Putin a anunțat un armistițiu temporar de 32 de ore, cu ocazia Paștelui ortodox, măsură acceptată de partea ucraineană, potrivit declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski.

Totuși, Dmitri Peskov a spus că discuțiile de pace rămân suspendate, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. El explicat că Moscova urmărește o soluție finală, nu doar o oprire temporară a luptelor.

„Așa cum am spus în repetate rânduri și așa cum a spus președintele Putin, nu vrem un armistițiu, vrem pace, o pace durabilă și sustenabilă”, a spus Peskov.

„Și această pace poate veni astăzi dacă președintele Zelenski ia decizia corespunzătoare, își asumă responsabilitatea și ia decizia corespunzătoare”, a spus Peskov.

Recomandarea video