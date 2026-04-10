Trump își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria

Liderul american l-a descris pe Orbán drept „un lider cu adevărat puternic”, cu „un istoric dovedit de rezultate fenomenale”, potrivit unui mesaj pe rețeaua sa Truth Social.

Trump a subliniat politicile premierului maghiar în domenii precum economia, piața muncii, comerțul și controlul imigrației.

„Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, pentru a crește economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea”, a scris Trump, adăugând că relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Ungaria „au atins noi culmi”.

Trump a reamintit că l-a susținut pe Orbán și la alegerile din 2022 și a precizat că este „onorat” să își reafirme sprijinul, afirmând că premierul ungar „nu își va dezamăgi niciodată poporul”.

Anterior, și vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a exprimat sprijinul pentru liderul ungar, în timpul unei vizite de două zile la Budapesta, încheiată miercuri.

Partidul de guvernământ Fidesz – Hungarian Civic Alliance se confruntă în alegeri cu formațiunea de opoziție Tisza Party.

Formațiunea de opoziție este condusă de Péter Magyar, care beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene.