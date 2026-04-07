JD Vance merge în Ungaria pentru a-l susține pe Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a zburat luni seara în Ungaria pentru a-și exprima sprijinul pentru premierul ungar Viktor Orban în contextul alegerilor parlamentare, care vor avea loc duminică, pe 12 aprilie. Soția lui Vance, Usha Vance, îl însoțește în această călătorie.

JD Vance se va întâlni cu Viktor Orban și vor purta discuții atât despre relațiile bilaterale, cât și despre Europa și Ucraina, potrivit France24.

„Vom discuta despre o serie de aspecte legate de relația dintre SUA și Ungaria. Evident, sunt sigur că Europa, Ucraina și toate celelalte chestiuni vor ocupa un loc destul de important”, a declarat Vance presei la plecarea de la baza aeriană Andrews, din apropierea Washingtonului, notează sursa citată.

Potrivit BBC, se așteaptă ca JD Vance să ia cuvântul alături de Orban la un miting electoral organizat într-un stadion de fotbal din Budapesta, marți după-amiază.

Deplasarea lui JD Vance în Ungaria reprezintă o manifestare de sprijin pentru Orban înaintea alegerilor foarte disputate, care vor avea loc duminică.

Scrutinul este unul cu miză mare, întrucât sondajele realizate de institute independente prevăd o victorie zdrobitoare pentru partidul Tisza, condus de adversarul principal al lui Orban, Peter Magyar.

Pe de altă parte, instituțiile pro-guvernamentale, la rândul lor, prevăd victoria coaliției Fidesz-KDNP a lui Orban.