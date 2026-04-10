Donald Trump a publicat înregistrarea unei crime care a fost comisă de un haitian în Florida

În filmarea publicată de Donald Trump apare un bărbat care încearcă să spargă geamul unei mașini parcate. Din clădirea aflată lângă parcare iese o femeie care strigă la bărbat. Acesta se îndreaptă către femeie o lovește cu un ciocan. Victima cade pe trotuar, iar agresorul continuă să o lovească în cap cu ciocanul.

Filmarea a fost prezentată în totalitate pe Truth Social de Donald Trump. Președintele SUA i-a atacat pe cei care se opun măsurilor administrației sale privitoare la imigrație.

„Un criminal străin ilegal din Haiti, care a fost eliberat în țara noastră de către cel mai prost președinte din istorie, Joe Biden cel necinstit, și de radicalii democrați din Congres, tocmai a ucis o femeie nevinovată cu un ciocan la o benzinărie din Florida. Videoclipul cu uciderea ei brutală este unul dintre cele mai violente lucruri pe care le veți vedea vreodată. Acestui animal i s-a permis să stea aici pentru că Administrația Biden i-a acordat lui, și tuturor haitienilor, Statut de protecție temporară, un program abuzat masiv și fraudulos pe care Administrația mea încearcă să-l pună capăt, dar judecătorii liberali deranjați ai tribunalelor districtuale ne stau în cale. Această singură crimă ar trebui să fie suficientă pentru ca judecătorii radicali să înceteze să împiedice politicile de imigrare ale Administrației mele și să ne permită să punem capăt odată pentru totdeauna acestei ticăloșii”, a scris Donald Trump.

Trump îi atacă pe democrați

Liderul SUA a folosit imaginile violente pentru a-i ataca dur pe democrați.

„Către colegii mei republicani și, sincer, către toți americanii cu bun simț, nu uitați niciodată că Joe Biden și Partidul Democrat au transformat Statele Unite ale Americii într-o groapă de gunoi, permițând zecilor de milioane de infractori, nebuni și demenți mintal din întreaga lume să se reverse în țara noastră, complet neverificați și necontrolați, prin granițele noastre larg deschise. După cum am spus tot timpul, dacă imporți țări din Lumea a Treia, devii Lumea a Treia, iar asta s-a întâmplat în cei patru ani de control democrat. Încercăm rapid să inversăm acest declin prin deportări, dar dacă democraților li se va oferi vreodată o altă șansă la putere, vor redeschide imediat granița și vor permite Americii să fie din nou un refugiu sigur pentru infractori”, a mai scris Trump.

Trump: Nu vă recomand să vizionați această înregistrare

La finalul mesajului Trump a explicat de ce a publicat imaginile deosebit de violente.

„Vă rog să vă rugați pentru familia acestei femei nevinovate. Vom asigura că se va face dreptate rapidă și severă în acest caz! Nu vă recomand să vizionați această înregistrare, pentru că este atât de groaznică, dar am simțit că am obligația să o pun la dispoziție pentru ca oamenii să vadă ce protejează democrații și cine vrea să vină în țara noastră, chiar și acum, după tot ce am trecut. Din nou, se recomandă discreție – Nu este potrivit pentru copii”, a precizat Donald Trump.

Strategia anti imigrația a Administrației Trump a stârnit numeroase controverse în SUA. Acestea au degenerat în violențe atunci când agenții ICE (imigrația și vamă) au provocat moartea a doi protestatari.