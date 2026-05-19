Surpriză la Cannes: The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu, deși „Fjord” a fost aplaudat minute întregi

Filmul „Fjord”, noua producție regizată de Cristian Mungiu, a avut parte de o primire entuziastă la Cannes, dar și de una dintre cele mai dure cronici publicate până acum. Deși la premieră pelicula a fost întâmpinată cu o ovație de aproximativ 10 minute, recenzia semnată de Peter Bradshaw în The Guardian a coborât tonul euforiei: publicația britanică i-a acordat 2 stele din 5, echivalentul unui 40/100 pe Metacritic, adică „nota 4” pe o scară de la 1 la 10.
Gabriel Negreanu
19 mai 2026, 21:22, Știrile zilei
În cronica sa publicată de publicația britanică The Guardian, Bradshaw descrie filmul drept un pas greșit pentru cineastul român, considerând că drama este „ciudată” și „neliniștitoare”, dar lasă prea multe teme nerezolvate. Peter Bradshaw notează că Mungiu, câștigător al Palme d’Or în 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, nu ar reuși de această dată să atingă complexitatea morală asociată filmelor sale anterioare.

„Fjord este un film ciudat, care poartă, fără îndoială, amprenta lui Mungiu, cu cadre lungi enigmatice și evitarea prim-planurilor, precum și cu o aglomerare foarte caracteristică de chipuri într-un cadru de scenă de cină. Însă durerea și trauma aparente ale poveștii sale sunt redate fără complexitatea satisfăcătoare pe care am ajuns să o asociem cu el și fără revelații sau mister. În cele din urmă, filmul nu ne oferă în mod convingător o adevăr strălucitor despre diversele sale relații – dar nici nu ne ascunde în mod intrigant un astfel de adevăr (…) Tehnica lui Mungiu va fi întotdeauna interesantă, dar acest film este o dezamăgire”, se precizează în recenzia publicată de The Guardian.

Alte publicații au opinii complet diferite față de „Fjord”

Reacția contrastează puternic cu media criticilor centralizați de Metacritic, unde „Fjord” are, în acest moment, un Metascore de 79/100, încadrat la categoria „generally favorable”. Din cele 10 cronici listate, 9 sunt pozitive, una este mixtă. The Guardian apare ca cea mai severă opinie din selecție, cu 40/100.

Comparația este și mai vizibilă în raport cu celelalte publicații. The Telegraph și Variety au acordat fiecare 100/100, lăudând felul în care filmul abordează multiculturalismul, birocrația și conflictul dintre valori. Next Best Picture a notat filmul cu 90/100, iar IndieWire, TheWrap, Screen Rant și Radio Times se află, de asemenea, în zona favorabilă.

„Fjord” îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve și urmărește povestea unei familii româno-norvegiene religioase, mutată într-un sat izolat din Norvegia, care intră în conflict cu autoritățile după suspiciuni privind felul în care își cresc copiii. Filmul este inspirat de povești reale și explorează ciocnirea dintre valori conservatoare și progresiste.

Premiera de gală a atras numeroase personalități din lumea filmului și a divertismentului. Printre acestea se numără Sharon Stone, Carla Bruni, membra juriului Demi Moore și Stellan Skarsgård, venit să o susțină pe Renate Reinsve, cu care a colaborat la Sentimental Value.

