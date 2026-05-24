„Orașul Epavelor”. Descoperire neașteaptă din Al Doilea Război Mondial pe fundul unui lac cunoscut

Sub zgomotul elicelor de hidroavion și al vâslelor de caiac, un semnal sonar verde a apărut pe monitorul lui Phil Parisi, relatează DailyGalaxy.

Vehiculul operat de la distanță, numit Finn, înainta fără vizibilitate prin apa de culoarea sticlei mate.

Apoi, forma a devenit clară. O cocă de lemn, verticală și intactă, se afla în apele puțin adânci ale unuia dintre cele mai circulate lacuri urbane din Seattle.

Orașul Epavelor

Deasupra, traficul zumzăia pe Podul Aurora. La doar câteva sute de metri distanță, mulțimile ieșite la prânz stăteau la coadă la restaurantele de pe mal.

La o adâncime de 4,5 metri, se odihnea un vas pe care nimeni nu îl mai inspectase de zeci de ani.

„Faptul că existau epave chiar în curtea noastră, pe care nu am reușit să le identificăm complet sau să înțelegem ce se află acolo, a rezonat cu mine la nivel personal”, a declarat Parisi pentru KING-TV.

Acest impuls s-a transformat într-un efort sistematic de a documenta ceea ce cercetătorii numesc acum „Shipwreck City” (Orașul Epavelor), o colecție vastă de vase care acoperă fundul Lacului Union.

După 21 de ore de explorare și 34 de ținte cartografiate, echipa lui Parisi a confirmat vizual peste 20 de epave și a descoperit cel puțin două care erau anterior necunoscute.

Un dragor de mine din Al Doilea Război Mondial zace intact sub oraș

Printre epavele catalogate, puține au importanța navei Gypsy Queen, un dragor de mine cu cocă de lemn, construit pentru Marina SUA în 1941.

Denumit inițial YMS-105, vasul de 41 de metri a fost fabricat din lemn special pentru a evita activarea minelor magnetice. Echipajele aveau un motto dur: „Oriunde merge flota, noi am fost deja acolo”.

Marina a vândut vasul după război. Un cuplu de pensionari din Seattle l-a cumpărat în 1958, cu planul de a-l remorca până în Alaska pentru a-l transforma într-o fabrică plutitoare de procesare a peștelui.

Gypsy Queen nu a mai plecat niciodată. S-a scufundat la debarcader în 1968.

Fotografiile subacvatice realizate de scafandrul Dan Warter în 2011 au confirmat faptul că epava rămâne bine conservată, structura sa de lemn fiind încă ușor de recunoscut.