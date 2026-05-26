Muniție din Al Doilea Război Mondial descoperită în județul Neamț

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, echipa pirotehnică și un echipaj de la IPJ au intervenit, marți, pentru asanarea a două muniții descoperite în județul Neamț.

Una din muniții a fost descoperită în comuna Secuieni, pe șantierul autostrăzii A7. Un bărbat în vârstă de 23 de ani a găsit muniția, în timpul unor săpături. Muniția era o bombă de aruncător de calibru 82 mm.

Pirotehnicienii au cercetat zona în care a fost găsită bomba și nu au mai descoperit alte muniții sau elemente de muniție. Bomba descoperita provine din Al Doilea Război Mondial, a transmis ISU Neamț.

Altă muniție descoperită în județ

Cea de a doua muniție a fost descoperită în comuna Bahna, în pădurea Băhnișoara. Ea a fost descoperită de un bărbat în vârstă de 46 de ani, în timpul unor lucrări la fondul forestier. Muniția era o grenadă Panzerschreck, din Al Doilea Război Mondial, mai precizează ISU Neamț.

Autoritățile au verificat zona în care a fost descoperită grenada pe o suprafață de aproximativ 500 mp și nu au mai fost identificate alte muniții.

Ambele muniții au fost transportate și depozitate în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat, pentru a fi distruse.