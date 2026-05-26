Teste la un viaduct feroviar din sudul României. CFR anunță cum va decurge operațiunea

CFR anunță că în data de 27 mai, începând cu ora 7:30, vor avea loc testele tehnice finale pentru verificarea comportării suprastructurii viaductului Cârcea, situat la kilometrul 200, pe linia Videle – Orșova.

Activitățile sunt realizate în cadrul proiectului „Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea km 200+306, linia CF 100 Videle – Orșova (proiectare și execuție) ”, în valoare de peste 56 de milioane de lei.

„Etapa de testare reprezintă o procedură tehnică obligatorie înainte de redarea obiectivului în exploatare și are rolul de a verifica comportarea structurii în condiții reale de circulație feroviară. În conformitate cu prevederile STAS 12504-86, încercările vor fi efectuate atât în regim static, cât și în regim dinamic, utilizând locomotive electrice tip 60 EA”, a transmis CFR.

„În cadrul probelor statice, suprastructura viaductului va fi încărcată controlat cu două locomotive electrice, pentru evaluarea comportării structurale în cele mai solicitante condiții de exploatare. Totodată, încercările dinamice vor presupune efectuarea unor treceri succesive la viteze controlate, cuprinse între 10 km/h și 90 km/h, pentru monitorizarea răspunsului structural al construcției”, a adăugat CFR.

În funcție de rezultatul testelor va fi luată decizia redeschiderii viaductului.

„Prin aceste teste vor fi analizate deformările și deplasările structurii, comportarea elastică a viaductului și concordanța dintre valorile calculate în proiect și cele măsurate în teren. Rezultatele obținute vor contribui la evaluarea condițiilor de exploatare și la monitorizarea în timp a comportării infrastructurii”, a precizat CFR.

Viaductul a fost grav avariat în 2018 în urma unui accident provocat de un mecanic de locomotivă beat.