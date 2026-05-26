Este oficial: dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie începând de azi. Instanța supremă a publicat decizia în Monitorul Oficial

Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat, marți, decizia, obligatorie, privind inprescribilitatea dreptului de deducere a taxei pe valoare adăugată.

„Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și, în consecință, stabilește că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 303 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că: Dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil. Obligatorie, conform art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 20 aprilie 2026”, se arată în motivarea Decizia nr. 6 din 20 aprilie a Completului pentru Soluționarea Recursului în Interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată marți, în Monitorul Oficial Nr. 443.

Potrivit Codului de procedură civilă, decizia ÎCCJ este definitivă și obligatorie, după publicarea în Monitorul Oficial. Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunțare şi se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, și se poate aplica din acel moment.

Impactul deciziei: „De astăzi, TVA-ul plătit de o firmă nu mai poate expira”

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, compus din 25 de judecători ai instanței supreme, se reunise pe 20 aprilie pentru a da o interpretare unitară privind aplicarea art 147 indice 3 din Codul fiscal și a decis că dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil.

Mai concret, conform deciziei ÎCCJ, contribuabil român care are de reportat sume de TVA pe care le-a plătit și pe care nu le poate compensa cu TVA datorat poate să facă acest lucru ulterior, până la încetarea activității, fără a i se putea opune prescripția.

Efectul deciziei ÎCCJ de luni este direct și obligatoriu în cazul firmelor care au litigii cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) explicau specialiștii din piață, contactați de Mediafax, 20 aprilie.

„Pentru firmele care au litigii cu ANAF pe TVA, efectul RIL este direct și obligatoriu. Acestea trebuie să invoce decizia ca temei în contestație, în întâmpinare sau în concluzii scrise. Pentru dosarele aflate pe rolul curților de apel sau ÎCCJ, se poate depune notă scrisă suplimentară imediat după publicarea în Monitor a considerentelor”, a precizat Dr. Cornelia Năstase, consultant fiscal, CEO CC Tax Advisory.

„De astăzi, TVA-ul plătit de o firmă nu mai poate expira. Dreptul de deducere este imprescriptibil. Este o decizie care reașează echilibrul dintre contribuabil și stat, în favoarea celui care a respectat regulile. Această decizie valorează, concret, milioane de euro pentru companiile românești care au acumulat solduri negative de TVA și le-au văzut amenințate de prescripție. ÎCCJ a oferit tipul de claritate juridică pe care o economie sănătoasă nu o garantează. Nu s-a publicat doar o decizie în Monitorul Oficial, ci d-a publicat un principiu: Dreptul de a recupera TVa nu poate fi ucis de timp. Este o clarificare pe care mediul de afaceri o aștepta de ani buni și care pune capăt unei practici ANAF prin care prescripția devenise instrument de confiscare disimulată”, a explicat Dr. Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory, marți, într-o declarați pentru Mediafax.

Decizia integrală, AICI