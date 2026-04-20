Lovitură pentru stat. Curtea Supremă de Justiție: dreptul de deducere al TVA este imprescriptibil

Astăzi, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, compus din 25 judecători ai instanței supreme, a stabilit că în interpretarea și aplicarea art 147 indice 3 din Codul fiscal Dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil, anunță ÎCCJ.

Soluția stabilește, astfel, că orice agent economic sau persoană fizică, care are calitatea de contribuabil și are de reportat sume de TVA pe care le-a plătit și pe care nu le poate compensa cu TVA datorat, poate să facă acest lucru ulterior, până la încetarea activității, fără a i se putea opune prescripția.

Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabil și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului.

Decizia este definitivă și obligatorie, conform art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, considerentele urmând să fie publicate în Monitorul Oficial, Partea I.

Decizia reflectă un principiu fundamental al sistemului de TVA: dreptul de deducere este un element esențial care nu poate fi limitat arbitrar dacă sunt îndeplinite condițiile de fond. Se evită situația în care statul s-ar îmbogăți fără justă cauză invocând termene de prescripție pentru sume care au fost deja achitate sau suportate de agentul economic.