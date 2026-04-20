Prima pagină » Știrile zilei » Lovitură pentru stat. Curtea Supremă de Justiție: dreptul de deducere al TVA este imprescriptibil

Lovitură pentru stat. Curtea Supremă de Justiție: dreptul de deducere al TVA este imprescriptibil

ÎCCJ a decis astăzi, într-un recurs în interesul legii, că aplicarea art. 147 indice 3 din Codul fiscal Dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil.
Lovitură pentru stat. Curtea Supremă de Justiție: dreptul de deducere al TVA este imprescriptibil
Sorina Matei
20 apr. 2026, 16:41, Economic

Astăzi, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, compus din 25 judecători ai instanței supreme, a stabilit că în interpretarea și aplicarea art 147 indice 3 din Codul fiscal Dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil, anunță ÎCCJ.

Soluția stabilește, astfel, că orice agent economic sau persoană fizică, care are calitatea de contribuabil și are de reportat sume de TVA pe care le-a plătit și pe care nu le poate compensa cu TVA datorat, poate să facă acest lucru ulterior, până la încetarea activității, fără a i se putea opune prescripția.

Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabil și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului.

Decizia este definitivă și obligatorie, conform art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, considerentele urmând să fie publicate în Monitorul Oficial, Partea I.

Decizia reflectă un principiu fundamental al sistemului de TVA: dreptul de deducere este un element esențial care nu poate fi limitat arbitrar dacă sunt îndeplinite condițiile de fond. Se evită situația în care statul s-ar îmbogăți fără justă cauză invocând termene de prescripție pentru sume care au fost deja achitate sau suportate de agentul economic.

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cât de des ar trebui să repornești telefonul mobil pentru a-l menține la performanțe optime
Gandul
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Apel suprinzător al președintele Iranului pentru țara sa: „Lăsați războiul, e vremea pentru reconstrucție”
Libertatea
Cum să reduci hipertensiunea arterială cu ajutorul unui prosop. Mulți români aplică această metodă rapidă!
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor