Vecinii au crezut că e nebun, dar după 40 de ani proiectul din șopron a ajuns piesă de muzeu

Leon Ellison era inginer electronic și locuia în Binfield, în comitatul Berkshire. Fascinat de filmul The Dam Busters, lansat în 1955, despre raidurile bombardierelor Lancaster din Al Doilea Război Mondial, bărbatul și-a petrecut următorii 40 de ani construind manual o replică impresionantă a cabinei avionului, potrivit as.com.

Două decenii de cercetare, două de construcție

Ellison a petrecut primele două decenii documentându-se. A studiat în profunzime bombardierele Lancaster. A vizitat toate exemplarele care mai există în lume. Abia după aceea a trecut la treabă.

Următoarele două decenii le-a dedicat construcției. Cabina a fost ridicată complet manual, în șopronul din grădina casei sale. Comenzile, panourile, instrumentele, toate reproduse cu precizie. A recreat chiar și sunetul motoarelor avionului original.

„Am crezut că e nebun. Era, de fapt, un geniu”

Fiul său, Adrian Ellison, și-a amintit momentul în care tatăl a început proiectul. „Am crezut că e nebun când a început să o construiască de la zero, dar, de fapt, era un geniu”, a spus el pentru publicația Bracknell News.

Leon Ellison a murit în iunie 2024, la 77 de ani. Nu a apucat să-și finalizeze visul: transformarea cabinei într-un simulator de zbor funcțional.

Visul, dus mai departe de familie

Cabina a fost păstrată de familie într-un hangar până când s-a luat o decizie. Familia a donat replica Centrului pentru vizitatori RAF Metheringham – locul unde bombardierele Lancaster și-au scris o parte din istorie.

Personalul centrului intenționează să transforme cabina exact în ce și-a dorit Ellison: un simulator de zbor funcțional. Vizitatorii vor putea recrea raidurile efectuate de Lancaster în timpul războiului.

„Voiam să o construiesc pentru a-i învăța pe alții despre avioanele Lancaster, iar transformarea ei într-un simulator era visul lui. Ne bucurăm că acum poate fi expusă acolo unde aceste avioane și-au scris istoria”, a spus fiul său.