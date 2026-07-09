Trump și Netanyahu au avut o convorbire despre mișcările americane în Golf

Președintele SUA Donald Trump la informația pe prim-ministrul Israelului cu privire la mișcările americane din Golf, se arată în comunicatul de presă al biroului lui Netanyahu, postat pe rețeaua X.

Cabinetul Prim-ministrului:

În cadrul contactului continuu dintre prim-ministrul Benjamin Netanyahu și președintele SUA Donald Trump, a avut loc în această seară o conversație suplimentară între cei doi, în cadrul căreia s-a reafirmat coordonarea continuă dintre țările din diverse… — Prim-ministrul Israelului (@IsraeliPM) 9 iulie 2026

Biroul prim-ministrului israelian a mai transmis că: „Prim-ministrul, la rândul său, a ridicat severitatea declarațiilor făcute de (președintele turc Recep Tayyip) Erdoğan și asocierea săi împotriva existenței Statului Israel, precum și necesitatea menținerii zonelor de securitate de-a lungul granițelor Israelului”, relatează CNN .

Îngrijorare în privința avioanelor F35

Liderul Turciei, care tocmai a găzduit summitul liderilor NATO în capitala Ankara, a acuzat în repetate rânduri Israelul că subminează Memorandumul de Înțeles dintre SUA și Iran. Tot în această săptămână, Israelul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la potențiala vânzare către Turcia de aviație de stealth F-35 vânătoare avansată, despre care Trump a vorbit în timpul summitului NATO.