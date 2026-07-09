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Trump și Netanyahu au avut o convorbire despre mișcările americane în Golf

Președintele american Donald Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o convorbire telefonică joi seară, „în timpul căreia au convenit să continue coordonarea dintre țările lor pe diferite fronturi”, potrivit unui comunicat de presă al biroului prim-ministrului israelian.
Trump și Netanyahu au avut o convorbire despre mișcările americane în Golf
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
10 iul. 2026, 02:34, Știri externe
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Președintele SUA Donald Trump la informația pe prim-ministrul Israelului cu privire la mișcările americane din Golf, se arată în comunicatul de presă al biroului lui Netanyahu, postat pe rețeaua X.

Biroul prim-ministrului israelian a mai transmis că: „Prim-ministrul, la rândul său, a ridicat severitatea declarațiilor făcute de (președintele turc Recep Tayyip) Erdoğan și asocierea săi împotriva existenței Statului Israel, precum și necesitatea menținerii zonelor de securitate de-a lungul granițelor Israelului”, relatează CNN .

Îngrijorare în privința avioanelor F35

Liderul Turciei, care tocmai a găzduit summitul liderilor NATO în capitala Ankara, a acuzat în repetate rânduri Israelul că subminează Memorandumul de Înțeles dintre SUA și Iran. Tot în această săptămână, Israelul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la potențiala vânzare către Turcia de aviație de stealth F-35 vânătoare avansată, despre care Trump a vorbit în timpul summitului NATO.

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