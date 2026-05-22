Mormânt vechi de 600 de ani descoperit la Kuélap, o fortăreață pre-incașă din Peru

Arheologii din Peru au descoperit un mormânt vechi de aproximativ 600 de ani în fortăreața Kuélap, un important sit pre-incaș din nordul regiunii amazoniene, cunoscut și sub numele de „Machu Picchu al junglei peruviene”.
sursă foto: Ministerul Culturii Peru
Petre Apostol
22 mai 2026, 06:02, Știri externe
Descoperirea de la Kuélap a fost făcută într-o zonă a sitului unde nu mai fuseseră realizate săpături sistematice până acum, într-un sector de acces al fortăreței aflate în regiunea Amazonas.

În interiorul unei structuri funerare din piatră, în formă de potcoavă, cercetătorii au găsit rămășițele a cinci persoane (patru adulți și un copil mic) alături de mai multe ofrande rituale, a anunțat Ministerul Culturii din Peru, potrivit AFP.

Printre obiectele descoperite se numără vase din ceramică reprezentând fructe și plante, dar și un mic os sculptat în formă de cap uman, considerat de arheologi o piesă deosebit de importantă. Au mai fost găsite fragmente metalice, unelte din piatră și resturi de cochilii marine.

Potrivit specialiștilor, descoperirea oferă indicii despre ritualurile funerare practicate în urmă cu circa 600 de ani, într-o perioadă în care Imperiul Inca își extindea influența în regiune.

Fortăreața Kuélap a fost construită inițial de cultura Chachapoya în secolul al XI-lea și ulterior integrată în Imperiul Inca. Situl, situat la peste 3.000 de metri altitudine, este unul dintre cele mai importante obiective arheologice din Peru, în afara traseului turistic al Machu Picchu.

