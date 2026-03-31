Un peruan a construit și locuiește într-o casă cu lățimea de 63 cm. Aceasta are bucătărie, baie, dormitor și birou

Clădirea este situată în nordul țării și a devenit o atracție turistică, potrivit Nexta. În ciuda lățimii sale foarte mici în față, casa are o bucătărie, o baie, un dormitor și un spațiu de lucru.

Proprietarul spune că a vrut să arate cum poate fi folosit eficient spațiul.

O cerere pentru intrarea în cartea recordurilor a fost deja depusă. Experții Guinness World Records analizează cererea și vor oferi un răspuns oficial în curând.

În prezent, cea mai îngustă casă din lume se află în Varșovia și are o lățime de 92 cm.