Descoperire în fertilizarea in vitro. Imagini de înaltă rezoluție cu embrioni umani oferă noi indicii despre eșecurile timpurii în FIV

Studiul, coordonat de o echipă de la Universitatea Tsinghua din Beijing și publicat în revista științifică Cell, a analizat comportamentul celular al embrionilor umani și de maimuță în stadiile incipiente ale dezvoltării, scrie Xinhua.

Cercetarea vine în contextul în care peste jumătate dintre ovulele fertilizate nu ajung la stadiul de blastocist, moment esențial pentru implantarea în uter în procedurile FIV.

Pentru a investiga acest fenomen, oamenii de știință au dezvoltat un microscop inovator, denumit microscop cu fascicul de lumină cu vizualizare dublă, capabil să observe embrioni vii pentru perioade îndelungate fără a le afecta dezvoltarea. Această tehnologie a permis colectarea unor date detaliate despre peste 2.000 de diviziuni celulare din peste 150 de embrioni.

Problemele celulare identificate în fertilizarea in vitro și dezvoltarea embrionară

Analiza realizată în cadrul studiului a arătat că peste 70% dintre embrionii care și-au oprit dezvoltarea prematur au prezentat anomalii în timpul celei de-a doua diviziuni celulare.

Cercetătorii au identificat probleme în funcționarea „fusului mitotic”, structura responsabilă de distribuirea corectă a materialului genetic în timpul diviziunii celulare.

În aceste cazuri, fusul mitotic avea o structură anormală, ceea ce a dus la erori în segregarea cromozomilor și, ulterior, la oprirea dezvoltării embrionare.

De asemenea, studiul a evidențiat rolul esențial al centrozomilor, organite implicate în formarea fusului celular. Numărul incorect de centrozomi a fost asociat cu disfuncții în procesul de diviziune celulară.

Fertilizarea in vitro și posibile aplicații clinice ale descoperirii

Pornind de la aceste observații, cercetătorii au testat o intervenție experimentală prin administrarea unei doze reduse de medicament care influențează replicarea centrozomilor. Rezultatele au arătat o creștere semnificativă a proporției de embrioni cu centrozomi normali, de la 40% la 80%, fără efecte adverse asupra embrionilor deja normali.

Autorii studiului susțin că aceste descoperiri ar putea avea aplicații importante în clinicile de fertilizare in vitro, contribuind la îmbunătățirea ratelor de succes ale procedurilor FIV. Totuși, cercetătorii subliniază că este nevoie de studii suplimentare înainte de aplicarea clinică pe scară largă.

„În viitor, această descoperire ar putea fi utilizată pentru a preveni oprirea timpurie a dezvoltării embrionilor în clinicile de FIV”, a declarat Chun So, profesor-asistent la Universitatea Tsinghua.

Echipa de cercetare intenționează să extindă utilizarea tehnologiilor de imagistică pentru a studia și etapele ulterioare ale dezvoltării embrionare, inclusiv după implantare, ceea ce ar putea deschide noi direcții în medicina reproductivă.