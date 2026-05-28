Discurs de ură, videoclipuri false și postări antisemite. Un nou raport din Europa privind transparența arată că platformele sociale precum Facebook, TikTok, Instagram, dar și YouTube nu reușesc să modereze conținutul raportat de utilizatori pe platforme.
Comentarii incitatoare la ură, videoclipuri antisemite sau false. Platformele de socializare care eșuează să modereze conținutul
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
28 mai 2026, 08:59, Știri externe
Centrul de Apeluri pentru Europa (ACE), un organism independent înființat în temeiul Legii privind serviciile digitale a Uniunii Europene pentru a gestiona litigiile utilizatorilor, a declarat că, în perioada cuprinsă între martie 2021 și martie 2026, a primit peste 24.000 de plângeri din partea persoanelor și organizațiilor din întreaga UE, ceea ce înseamnă aproximativ o plângere la fiecare 22 de minute, potrivit Euronews. 

În 70% din cele 1.400 de cazuri în care organizația a analizat deciziile platformelor de a lăsa conținutul raportat ca discurs de ură, ACE a anulat decizia platformei, potrivit raportului.

Postări deepfake și videoclipuri incitatoare la ură

Conținutul raportat includea comentarii rasiste care comparau fotbaliștii de culoare cu maimuțele, despre care ACE a spus că au fost lăsate pe Instagram după un meci din Liga Campionilor UEFA.

De asemenea, într-un alt caz, personalități proeminente din Polonia au distribuit videoclipuri antisemite postate pe YouTube. Postările nu au fost șterse, în ciuda faptului că încălcau politica platformei privind discursul instigator la ură, potrivit ACE.

Alte discursuri de ură au fost semnalate vizau minoritățile religioase, populația romă, migranții și comunitățile LGBTQI+.

Într-un alt caz, un videoclip „deepfake”, generat cu AI referitor la războiul din Ucraina nu a fost șters de de pe TikTok, în ciuda faptului că încălca regulile platformei privind dezinformarea.

Platformele au probleme în moderarea conținutului

„Deciziile noastre încep să evidențieze tendințe legate de probleme importante și recurente în ceea ce privește modul în care platformele de socializare moderează conținutul”, se arată în raportul ACE.

Potrivit raportului, TikTok a înregistrat cele mai slabe rezultate dintre platformele evaluate, iar ACE a anulat deciziile platformei de a lăsa postări cu potențial discurs de ură în 83% din cazuri. Instagram a urmat cu 74%, Facebook cu 61% și YouTube cu 58%.

Raportul evidențiază, de asemenea, o creștere a numărului de europeni care contestă deciziile platformelor. ACE a declarat că a primit în total peste 30.000 de contestații. Franța a înregistrat cel mai mare număr de contestații eligibile, urmată de Belgia și Italia.

