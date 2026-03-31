Meta, Snapchat, TikTok și YouTube nu respectă pe deplin interdicția privind conturile pentru copii

Experții afirmă că instanțele australiene ar putea stabili ce măsuri se pot aștepta în mod rezonabil ca platformele să ia, în conformitate cu legile intrate în vigoare pe 10 decembrie, care interzic copiilor mici să dețină conturi, potrivit AP.

Comisarul pentru siguranță online, Julie Inman Grant, a publicat marți primul său raport de conformitate de la intrarea în vigoare a legilor respective, prin care se cere celor 10 platforme să elimine toți deținătorii de conturi australieni cu vârsta sub 16 ani.

Deși 5 milioane de conturi australiene au fost dezactivate, un număr semnificativ de copii australieni au continuat să păstreze conturi, să creeze conturi noi și să treacă de sistemele de verificare a vârstei ale platformelor, se arată în raport.

Inman Grant a declarat într-un comunicat că biroul său are „îngrijorări semnificative cu privire la conformitatea” a jumătate dintre cele 10 platforme. Biroul său strângea dovezi împotriva celor cinci, pe motiv că nu au luat „măsuri rezonabile” pentru a împiedica copiii mici să dețină conturi.

Amenzi de până la 33 de milioane de dolari

Instanțele ar putea dispune amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari) pentru nerespectarea sistematică a legii. eSafety va decide până la jumătatea anului dacă va iniția acțiuni în instanță împotriva vreunei platforme.

Platformele cu restricții de vârstă care nu fac obiectul anchetei sunt Reddit, X, Kick, Threads și Twitch.

Ministrul comunicațiilor, Anika Wells, a declarat că cele cinci platforme criticate nu respectau în mod deliberat legea australiană.

„Platformele de socializare aleg să facă strictul minim necesar, deoarece doresc ca aceste legi să eșueze”, a declarat Wells reporterilor.

„Aceasta este o lege de referință la nivel mondial. Suntem primii din lume care o aplicăm. Desigur, ei nu doresc ca aceste legi să funcționeze, deoarece vor ca acest lucru să aibă un efect descurajator asupra celor zece țări care, începând cu 10 decembrie, au decis să urmeze exemplul Australiei”, a adăugat ea.

eSafety a identificat „practici necorespunzătoare”, cum ar fi platformele care permit utilizatorilor încercări nelimitate de a trece de metodele de verificare a vârstei și care îi îndemnă pe utilizatori să încerce să treacă de aceste metode chiar și după ce s-au declarat minori.

Ce-au declarat companiile

Meta, care deține Facebook și Instagram, a transmis pentru The Associated Press că se angajează să respecte interdicția australiană privind rețelele sociale. „Am precizat, de asemenea, că determinarea cu precizie a vârstei online reprezintă o provocare pentru întreaga industrie”, se arată în declarație.

Snap Inc. a spus că a blocat 450.000 de conturi în conformitate cu legea și că continuă să blocheze altele în fiecare zi.

„Snapchat rămâne pe deplin angajat să implementeze măsuri rezonabile în conformitate cu legislația și să susțină obiectivul său fundamental de a îmbunătăți siguranța online pentru tinerii australieni”, se arată într-o declarație a Snap.

TikTok a refuzat să comenteze marți, iar Alphabet Inc., care deține YouTube și Google, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.