Australia vrea să taxeze Meta, Google și TikTok pentru a finanța jurnalismul local

Proiectul de lege, lansat marți, urmează să fie prezentat Parlamentului până pe 2 iulie și ar crea un stimulent financiar pentru platformele de social media să încheie acorduri comerciale cu organizațiile de știri, relatează AP.

Companiile care refuză să negocieze astfel de acorduri ar urma să plătească o taxă de 2,25% din veniturile lor australiene.

„Jurnalismul are valoare”

Premierul Anthony Albanese a apărat ferm inițiativa, argumentând că munca jurnaliștilor nu poate fi folosită gratuit de corporații multinaționale.

„Nu ar trebui să poată fi preluată doar de o mare corporație multinațională și folosită pentru a genera profituri pentru acea organizație, fără nicio compensație adecvată pentru persoanele care produc acel conținut creativ”, a declarat Albanese.

„Credem că investițiile în jurnalism sunt esențiale pentru o democrație sănătoasă”, a adăugat el.

Guvernul estimează că noua taxă ar putea genera între 200 și 250 de milioane de dolari australieni pe an — aproximativ 144-179 de milioane de dolari americani — sumă care ar urma să fie distribuită organizațiilor de știri proporțional cu numărul de jurnaliști angajați, potrivit ministrului Comunicațiilor, Anika Wells.

A doua încercare

Nu este prima dată când Australia încearcă să oblige platformele digitale să plătească pentru conținutul jurnalistic.

O lege adoptată în 2021 a creat Codul de negociere a presei, care a funcționat inițial: platformele au ales să încheie acorduri comerciale cu editorii australieni, evitând astfel arbitrajul impus de stat. La apogeu, sumele plătite se ridicau tocmai la nivelul pe care guvernul îl vizează acum prin noua taxă.

Însă de atunci, platformele au evitat reînnoirea acestor acorduri, eliminând pur și simplu știrile din serviciile lor.

Noua legislație încearcă să închidă această portiță, aplicând taxa indiferent dacă știrile apar sau nu pe platformele vizate.

Platformele resping propunerea

Reacțiile marilor companii tehnologice nu au întârziat.

Meta a catalogat propunerea drept „o taxă pe serviciile digitale” și a negat că ar prelua conținut jurnalistic fără acordul producătorilor.

„Organizațiile de știri postează în mod voluntar conținut pe platformele noastre, deoarece primesc valoare din acest lucru”, a susținut compania.

Meta a avertizat că un astfel de „transfer de avere impus de guvern” nu va genera „un sector de știri sustenabil sau inovator”, ci o industrie dependentă de subvenții guvernamentale.

Google a respins și el necesitatea taxei, argumentând că are deja acorduri comerciale cu presa australiană și că legea „înțelege greșit cum s-a schimbat piața publicitară”.

Compania a criticat și faptul că propunerea exclude în mod arbitrar platforme precum Microsoft, Snapchat sau OpenAI, în condițiile în care modul în care oamenii consumă știri s-a schimbat fundamental.

TikTok nu a comentat propunerea.

Tensiuni cu SUA

Toate cele trei platforme vizate sunt americane, iar criticii din Statele Unite au susținut că legislația australiană din 2021 a impus costuri disproporționate corporațiilor americane.

Întrebat dacă se teme de o reacție negativă din partea Washingtonului, Albanese a răspuns fără ezitare: „Suntem o națiune suverană, iar guvernul meu va lua decizii bazate pe interesul național australian.”