UE ordonă Meta să restabilească accesul la WhatsApp pentru chatboții rivali cu inteligență artificială

Autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană au ordonat, marți, Meta Platforms să restabilească accesul la WhatsApp pentru producătorii rivali de chatbot-uri cu inteligență artificială până la finalizarea anchetei antitrust, potrivit AP.

Comisia executivă a blocului comunitar a declarat că ia măsuri pentru a preveni afectarea concurenței pe piața în creștere a asistenților de inteligență artificială, înainte de a fi prea târziu.

Comisia este principalul organism antitrust și de aplicare a legislației în domeniul concurenței din UE, mai specifică sursa.

„Măsuri provizorii” pe parcursul investigației

Ea a declarat că impune „măsuri provizorii”, în timp ce continuă investigația privind politica WhatsApp privind inteligența artificială. Investigația vizează îngrijorările că firma încalcă legislația UE, prin blocarea concurenților de a oferi asistenți de inteligență artificială pe platformă.

Meta a declarat că va face apel.

„Comisia Europeană a decis că OpenAI și unele dintre cele mai mari companii din lume pot utiliza gratuit produsul WhatsApp Business”, a declarat companiat. „Aceasta este o depășire a limitelor de reglementare subvenționată de numeroasele companii europene care plătesc”.

Bruxelles-ul a recurs la ordine temporare după ce a fost criticat pentru anchetele antitrust de ani de zile. Anchetele vizau companiile Big Tech care nu au reușit să își controleze puterea de piață, potrivit sursei.

„Pe piețele aflate în continuă evoluție, concurența se poate pierde cu mult înainte de adoptarea unei decizii finale”, a declarat Teresa Ribera, vicepreședinta executivă a Comisiei responsabile cu concurența.

Cercetările asupra companiei, începute anul trecut

Autoritățile de reglementare din UE au început anul trecut să examineze termenii și condițiile actualizate pentru clienții comerciali ai Meta. Cercetările vizează utilizarea de asistenți cu inteligență artificială pentru a comunica cu clienții prin WhatsApp.

UE era îngrijorată de faptul că acordul împiedica companiile terțe de inteligență artificială să își ofere asistenții pe platformă. Compania lăsa la dispoziția utilizatorilor doar serviciul de chatbot al Meta, conform sursei citate.

Meta a încercat să rezolve ancheta taxând rivalii pentru acces. Însă, acest lucru nu a mulțumit autoritățile de reglementare, care au amenințat în aprilie că vor forța compania să restabilească accesul gratuit.