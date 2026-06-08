De acum înainte vei ști cine revine să îți vadă poveștile pe Instagram

Abonamentul nu schimbă experiența de bază a aplicației, dar extinde semnificativ opțiunile de interacțiune. Cea mai așteptată funcție este legată de stories: utilizatorii plătitori pot seta o poveste să rămână vizibilă timp de 48 de ore, în loc de 24. Povestea primește și prioritate în feed-ul prietenilor, conform El Economista.

Abonații pot trimite inimioare animate pentru a reacționa la poveștile prietenilor și pot crea oricâte liste de public doresc, pentru a controla exact cine vede fiecare story publicat.

Cum poți vedea cine îți revede poveștile

Instagram Plus introduce indicatori noi de performanță pentru stories. Utilizatorii pot verifica de câte ori o persoană s-a întors să revadă o poveste sau dacă o anumită persoană a vizualizat-o. Este disponibilă și o opțiune de previzualizare a poveștii, fără a fi necesară o reacție la aceasta.

Ce alte opțiuni de personalizare a profilului sunt incluse

Abonamentul aduce și modificări vizuale pentru profil. Utilizatorii pot alege o pictogramă nouă din selecția pusă la dispoziție de aplicație și pot modifica tipografia biografiei. Pot fixa până la șase postări în profil, față de limita standard actuală. De asemenea, pot publica conținut fără ca acesta să apară în feed-ul prietenilor.

Cât costă Instagram Plus și de când este disponibil

Instagram Plus este disponibil din 5 iunie 2026, după ce fusese anunțat pe 28 mai. Prețul este de 3,99 euro pe lună. Compania a precizat că abonamentul este accesibil utilizatorilor din întreaga lume.