Meta a făcut greșeli în transformarea companiei pentru era AI. Zuckerberg: „Aproape sigur vom mai greși”

Într-un mesaj intern adresat angajaților, citat de Reuters, Zuckerberg a explicat că amploarea schimbărilor prin care trece compania face inevitabile unele decizii greșite. „Având în vedere complexitatea acestor schimbări, am făcut greșeli și aproape sigur vom mai face”, le-a transmis el angajaților.

Pentru a concura cu rivali precum OpenAI, Google și Anthropic, Meta investește masiv în inteligența artificială și mută tot mai multe resurse și angajați către dezvoltarea acestei tehnologii.

În ultimele luni, compania a trecut printr-un amplu proces de restructurare, care a inclus nu doar reorganizarea echipelor interne, ci și concedieri.

Șeful Meta promite stabilitate

Zuckerberg a încercat însă să liniștească personalul, spunând că încearcă să ofere cât mai multă stabilitate pe măsură ce Meta își reorganizează activitatea în jurul inteligenței artificiale. El a atras însă atenția că evoluțiile din domeniul AI sunt rapide și nu depind în totalitate de companie.

„Nu vreau să promit prea mult, deoarece lumea se schimbă în moduri care nu sunt sub controlul nostru”, a afirmat șeful Meta.

Fără noi concedieri deocamdată

Compania nu are programate în acest moment noi concedieri la scară largă în cursul acestui an, însă reorganizarea internă continuă. „Vreau să fie clar că nu ne așteptăm la alte concedieri la nivelul întregii companii în acest an”, a precizat Mark Zuckerberg.

Meta a concediat în luna mai aproximativ 10% din angajații săi la nivel mondial și a transferat circa 7.000 de salariați către proiecte de inteligență artificială și automatizare. Totodată, grupul încearcă să reducă numărul de angajați aflați în subordinea directă a unui singur manager și pregătește pentru iulie un hackathon de amploare (o competiție internă dedicată dezvoltării tehnologiilor AI).

Reorganizarea poate fi ajustată

Pariul companiei pe inteligența artificială se vede și în nivelul investițiilor. Meta și-a majorat estimarea cheltuielilor de capital pentru 2026 la 125-145 de miliarde de dolari, fonduri destinate în principal infrastructurii necesare dezvoltării și antrenării modelelor de inteligență artificială.

Recunoașterea publică a dificultăților întâmpinate este neobișnuită pentru Mark Zuckerberg, care vorbește rareori despre greșelile companiei în mesajele adresate publicului.

Potrivit fondatorului Meta, unele decizii ar putea fi revizuite dacă noile structuri organizaționale nu funcționează conform planului.

„Dacă greșim în anumite zone, atunci am putea transfera unele persoane înapoi”, a spus el, referindu-se la angajații relocați către noile proiecte de inteligență artificială.